Фарадж: Мэй «предаёт брексит» — от неё нужно скорее избавляться

Слова Терезы Мэй расходятся с делом, и за пустыми обещаниями независимости страна всё сильнее погрязает в «переходном периоде» брексита, заявил известный британский евроскептик Найджел Фарадж в эфире политической передачи. Политик называет Мэй одним из самых слабых и бесчестных премьеров в истории и считает, что от неё нужно скорее избавляться.

Бывший лидер «Партии независимости Соединённого Королевства» и депутат Европарламента Найджел Фарадж считает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй участвует в «предательстве брексита» и что консерваторы должны «скорее от неё избавиться».

Как сообщает Daily Express, политик принимал участие в передаче на британском телевидении. Там Фарадж выдвинул предположение, что Мэй может попытаться растянуть «переходный период» для брексита вплоть до следующих парламентских выборов, а новое правительство, возможно, и вовсе решит, в конце концов, не выходить из состава ЕС.

«Как ни посмотри, сегодня происходит ещё одно предательство брексита», — прокомментировал политик. Сторонник независимости Великобритании от Брюсселя сейчас ездит по всей стране со своей кампанией «Выходить — значит, выходить» и агитирует за то, чтобы Лондон как можно скорее покинул ЕС.

«Проблема не в брексите — проблема в премьер-министре, — настаивает Фарадж. — Проблема в том, что у нас премьер-министр, который не верит в брексит, у которого не хватает духа прийти на переговоры и сказать: «Если не получу, что хочу, я ухожу».

Политик уверен, что от такого премьера, как Тереза Мэй, нужно срочно избавляться. «Я считаю, что она не только самый слабый из всех премьер-министров, которых я видел за свою жизнь, но теперь ещё и почти самый бесчестный. То, что она говорит, и то, что она делает, — две совершенно разные вещи. Она громко заявляет, что мы собираемся вернуть себе контроль над нашими деньгами, нашими законами и нашими границами, но мы ничего из этого не делаем», — возмутился Фарадж.

Впрочем, британский евроскептик признаёт, что многие консерваторы, хотя в личных беседах и выражают недовольство премьером, открыто пока выступить не готовы. Но в любом случае Мэй больше не по душе ни сторонникам брексита, ни тем, кто считает, что страна должна остаться в ЕС, поэтому, по словам Фараджа, для премьера «конец близок».