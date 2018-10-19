Der Standard: в отношениях ЕС и США больше нет гармонии

От былой стабильности и гармонии в отношениях между ЕС и США не осталось и следа, пишет Der Standard. Дональд Трамп поменял глобальную стратегию в отношении Европы: отныне Вашингтон не проводит политику поддержки интеграции, а преследует свои собственные интересы, которые часто расходятся с европейскими.
«Они все крайне обеспокоены, когда думают о Европе», — приводит Der Standard слова американского политолога Даниэля Гамильтона о сотрудниках госдепартамента США. За последние 25 лет в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном всё было столь стабильно и спокойно, что людям по обе стороны Атлантики могло показаться, что так будет всегда. Однако идиллия в одночасье закончилась. Теперь США в отношениях с Европой руководствуются лишь собственными интересами.
В связи с этим, отмечает издание, США теперь ведут себя совершенно по другому в вопросах, вызывающих споры внутри ЕС. Если ранее Вашингтон брал на себя роль модератора, с целью остудить конфликтную ситуацию и свести её на нет, то теперь США поддерживают ту сторону, которая в наибольшей степени соотвтетствует их интересам. В пример приводится ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2». Более того, Вашингтон перешёл к односторонним действиям в своей политике на Ближнем Востоке — в частности, введя санкции против Ирана, что ударило по интересам ЕС, желающего сохранить свою торговлю с исламской республикой. Как отмечает автор статьи, США не нравится, что в иранском вопросе Брюссель интересуют только лишь деньги.
Der Standard также отмечает, что события вокруг предполагаемого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могут перетряхнуть стратегию Трампа в регионе. Ранее США выстраивали «треугольник» противников Ирана с Саудовской Аравией и Израилем. Теперь, когда одна из составляющих треугольника может отпасть, стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке рискует забуксовать.
В статье обращается внимание на примечательное недопонимание между европейцами и американцами: европейцев всегда поражает, за кого в США голосуют на выборах. Так было в случае избрания Трампа и до него тоже. «У нас был заслуженный вице-президент, который затем стал президентом и мирно закончил холодную войну — Джордж Буш-старший. И он проиграл выборы неизвестному губернатору Арканзаса Биллу Клинтону. Часто выборы выигрывают не те люди, которых знают в Европе, а тёмные лошадки, сумевшие правильно прочувствовать внутрипартийные настроения», — приводит издание слова Даниэля Гамильтона.
Средняя зарплата в Калининградской области составила 32,2 тыс. рублей в октябре 2018 года и почти 31,8 тыс. рублей за десять месяцев. Относительно октября 2017-го рост составил 7,3%, относительно января-октября того же года — 7,5%. Об этом сообщает «Янтарный край».
В Архангельской области побывали около 400 тыс. туристов в 2018 году, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. В самом регионе в туристических программах приняли участие более 1 млн граждан.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление директора Черноморской ассоциации международного сотрудничества Яна Эпштейна о том, что в Бельгии будет создана международная ассоциация «Таврида-Foundation», представляющая интересы полуострова.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачёв предложил создать реестр под условным названием «список Браудера», в который будут включаться «одиозные политики», отличившиеся «наиболее лживыми» высказываниями о России.
Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи затрагивали вопрос цен на энергоресурсы, а также предстоящие изменения в российском налоговом законодательстве. Об этом заявил первый вице-премьер — глава Минфина России Антон Силуанов.
Специалист по белорусско-российским отношениям и Евразии Юрий Баранчик в беседе с RT прокомментировал прошедшие переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление директора Черноморской ассоциации международного сотрудничества Яна Эпштейна о том, что в Бельгии будет создана Международная ассоциация «Таврида-Foundation», представляющая интересы полуострова.
Сергей Жорин, адвокат жены капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что Никулинский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса получил выписку из банка, согласно которой футболист вывел из семейного бюджета 170 млн рублей.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что завершивший карьеру биатлонист Антон Шипулин будет проверяться на допинг до тех пор, пока официально не уведомит Международный союз биатлонистов (IBU) о своём уходе из спорта.
Полузащитник сборной России по футболу и клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин, а также его партнёры по национальной команде — хавбек испанской «Валенсии» Денис Черышев и форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба — включены в топ-100 игроков мира 2018 года по версии Marca.
Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени, так называемый режим «чёрного неба», введён в Красноярске и Назарове на три дня. Об этом сообщается на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.