Der Standard: в отношениях ЕС и США больше нет гармонии

От былой стабильности и гармонии в отношениях между ЕС и США не осталось и следа, пишет Der Standard. Дональд Трамп поменял глобальную стратегию в отношении Европы: отныне Вашингтон не проводит политику поддержки интеграции, а преследует свои собственные интересы, которые часто расходятся с европейскими.

«Они все крайне обеспокоены, когда думают о Европе», — приводит Der Standard слова американского политолога Даниэля Гамильтона о сотрудниках госдепартамента США. За последние 25 лет в отношениях между Брюсселем и Вашингтоном всё было столь стабильно и спокойно, что людям по обе стороны Атлантики могло показаться, что так будет всегда. Однако идиллия в одночасье закончилась. Теперь США в отношениях с Европой руководствуются лишь собственными интересами.

В связи с этим, отмечает издание, США теперь ведут себя совершенно по другому в вопросах, вызывающих споры внутри ЕС. Если ранее Вашингтон брал на себя роль модератора, с целью остудить конфликтную ситуацию и свести её на нет, то теперь США поддерживают ту сторону, которая в наибольшей степени соотвтетствует их интересам. В пример приводится ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2». Более того, Вашингтон перешёл к односторонним действиям в своей политике на Ближнем Востоке — в частности, введя санкции против Ирана, что ударило по интересам ЕС, желающего сохранить свою торговлю с исламской республикой. Как отмечает автор статьи, США не нравится, что в иранском вопросе Брюссель интересуют только лишь деньги.

Der Standard также отмечает, что события вокруг предполагаемого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могут перетряхнуть стратегию Трампа в регионе. Ранее США выстраивали «треугольник» противников Ирана с Саудовской Аравией и Израилем. Теперь, когда одна из составляющих треугольника может отпасть, стратегия Вашингтона на Ближнем Востоке рискует забуксовать.

В статье обращается внимание на примечательное недопонимание между европейцами и американцами: европейцев всегда поражает, за кого в США голосуют на выборах. Так было в случае избрания Трампа и до него тоже. «У нас был заслуженный вице-президент, который затем стал президентом и мирно закончил холодную войну — Джордж Буш-старший. И он проиграл выборы неизвестному губернатору Арканзаса Биллу Клинтону. Часто выборы выигрывают не те люди, которых знают в Европе, а тёмные лошадки, сумевшие правильно прочувствовать внутрипартийные настроения», — приводит издание слова Даниэля Гамильтона.