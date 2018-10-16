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USA Today: Трамп повесил в Белом доме картину с изображением себя в окружении коллег по партии

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Дональд Трамп разместил в Белом доме репродукцию картины «Клуб республиканцев», где изображён он сам и другие президенты из Республиканской партии, сообщает USA Today. Как отмечается в газете, автор картины рассказал, что Трамп лично позвонил ему и похвалил произведение.
USA Today: Трамп повесил в Белом доме картину с изображением себя в окружении коллег по партии
Reuters

Зрители, внимательно смотревшие воскресное интервью Дональда Трампа в передаче 60 minutes на канале CBS, заметили, что президент повесил в Белом доме «удивительную картину», на которой изображён он сам в окружении других президентов от Республиканской партии, сообщает USA Today. Как подчёркивается в материале издания, на изображении Трамп «радостно ухмыляется Аврааму Линкольну», держа в руке стакан, «в котором, по видимому, находится газировка».

Как удалось установить американским, картина носит название «Клуб республиканцев», а её автор — художник из штата Миссури Энди Томас. Как поведал сам Томас в интервью СМИ, он уже знал о том, что Трамп заметил его работу, поскольку президент лично позвонил ему, чтобы это сообщить. По словам Томаса, Трамп в разговоре признался, что ему очень нравится, как его изобразил художник, однако не упомянул, что репродукция картины висит в Белом доме — это он обнаружил лишь после просмотра интервью в 60 minutes.
 
«Я был в исступлении, — рассказал Томас. — Подарки редко вешают на стену, обычно их убирают подальше в какой-нибудь шкаф. И обнаружить, что картина действительно висит — наслаждение».
 
Томас также отметил в общении с журналистами, что репродукцию Трамп получил от члена Палаты представителей от штата Калифорния Даррела Исса.
 
Как подчёркивается в материале, художник в прошлом также написал похожую картину с президентами-демократами.
 
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USA TODAY США Северная Америка
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