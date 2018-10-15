Contra Magazin: для правящей коалиции выборы в Баварии стали катастрофой

Так называемые «народные партии» потерпели катастрофическое поражение на прошедших в Баварии парламентских выборах, сообщает Contra Magazin. Сообща Христианский социальный союз и Социал-демократическая партия Германии потеряли около трети избирателей. Главными же победителям голосования стали «Альтернатива для Германии» и зелёные, отмечает автор статьи Марко Майер.

Выборы в местный парламент в Баварии ожидаемо стали «катастрофой» для Христианского-социального союза (ХСС) и в ещё большей степени для Социал-демократической партии Германии (СДПГ), пишет Contra Magazin. По сравнению с прошлым голосованием обе партии из правящей коалиции в совокупности потеряли около трети избирателей, отмечает автор статьи Марко Майер. В 2013 они набрали 68%, а в 2018 — всего 47%. И это при явке в 77,3%, подчёркивает издание.



Главными победителями на выборах стали «Альтернатива для Германии», которая набрала 10,2% и теперь впервые попадёт в ландтаг, а также зелёные, ставшие третьей по популярности партией в парламенте с 17,5% голосов.



Но и другие партии смогли извлечь для себя пользу из нынешних политических настроений в стране. «Свободные избиратели» прошли в местный парламент с 11,6%. Свободная демократическая партия набрала 5,1% и впервые будет представлена в ландтаге. Левые не смогли набрать достаточное количество голосов, а остальные партии в совокупности получили 5,4%.



Теперь ХСС может выбрать любую другую партию в качестве партнёра по коалиции кроме СвДП. Но самый вероятный вариант — политический союз со «Свободными избирателями». Как мы видим, закат «народных партий» добрался и до Баварии, хотя позиции ХСС ещё сильны, констатирует Майер. Но главным образом над результатами выборов стоит задуматься СДПГ, которая потеряла большое количество избирателей и оказалась на четвёртом месте. Возможно, ситуация встряхнёт и тех членов партии, которые сидят в бундестаге, а то их политическое объединения станет очень небольшим.