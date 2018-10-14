New York Times: Меркель пора забыть о проблемах в Германии и спасти будущее Европы

Ангеле Меркель следует забыть о своих внутриполитических проблемах в Германии и сосредоточиться на судьбе Европы, пишет Джулианна Смит в статье The New York Times. Меркель держится в стороне от идей Макрона по развитию европейской интеграции, и сейчас это помогает Германии сэкономить, но за провал европейского проекта стране придётся заплатить намного больше. Канцлер должна вместе с президентом Франции вывести ЕС из экзистенциального кризиса, потому что от этого зависит будущее Европы.

Канцлеру Германии нужно забыть о её политических проблемах в своей стране и сконцентрироваться на будущем континента, пишет бывший заместитель советника по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена Джулианна Смит в статье The New York Times.

Весной 2017 года Ангела Меркель заявила в Баварии, что для Европы настало время взять собственную судьбу в свои руки. По её словам, перед лицом британского голосования о выходе из ЕС, разворота Венгрии к нелиберальному строю и действий американского президента Европа нуждалась в лидере, способном продвигать реформы и сдерживать противников. В то время Меркель уверяла, что готова быть лидером, напоминает автор статьи.

К сожалению, 18 месяцев спустя оказалось, что Меркель не смогла выполнить это обещание, констатирует Джулианна Смит. С её точки зрения, слова о стремлении сформировать ещё более тесный союз сегодня звучат как пустой лозунг, но не как стратегия. В то же время, Европе необходима дальнейшая интеграция. Изнутри Европу осаждают нелиберальные силы, такие, как Венгрия; снаружи — Россия Владимира Путина, а избиратели в ЕС голосуют за популистов. При таких условиях лидеры всего европейского континента должны продемонстрировать, что они уверены в будущем Европы. «Меркель явно это понимает — но она не помогает Европе ничего с этим сделать», — сетует Джулианна Смит.

Проблемы у Меркель начались с выборов в сентябре 2017 года, когда её партия ХДС и состоящая в союзе с ней ХСС потеряли ошеломляющее число голосов избирателей, которые вместо этого предпочли «Альтернативу для Германии». Как пишет The New York Times, это был ясный сигнал: энтузиазм в отношении Меркель ослаб. Партиям потребовалось более четырёх месяцев, чтобы сформировать правительство. После того как в марте коалиция, наконец, была создана, у многих проевропейских политиков появилась надежда, что Меркель обретёт необходимую поддержку и вернётся к европейской повестке дня, о которой она заявляла во время предвыборной кампании.

Однако трудности для неё создали представители её собственной команды, отмечает издание. Министр внутренних дел и глава ХСС Хорст Зеехофер едва не уничтожил правительство прошлым летом, когда грозился уйти в отставку из-за несогласия с миграционной политикой канцлера. Этот кризис удалось предотвратить, но разногласия не исчезли, и Зеехофер — не единственный, кто бросает вызов Меркель. В прошлом месяце собственная партия вытеснила её ближайшего сторонника в бундестаге Фолькера Каудера. Когда об этом стало известно, среди журналистов стали поговаривать, что эра Меркель официально окончена.

Однако было бы ошибкой утверждать, что неудача Меркель в проведении политики европейской интеграции вызвана исключительно трудностями в политических кругах Германии, подчёркивает автор статьи. За последний год канцлер произнесла несколько возвышенных речей о необходимости поддерживать единство Евросоюза и защищать открытое общество, но она мало говорит о том, как эти масштабные цели должны воплощаться в реальной политике.

Словно на контрасте с Меркель выступает президент Франции Эммануэль Макрон, у которого конкретных идей по этому поводу всегда в избытке, пишет экс-заместитель советника Джо Байдена. С прошлого года, когда Макрон был избран президентом, он предложил десятки способов углубить европейскую интеграцию, включая создание общего министерства финансов в ЕС, совместной военной силы, бюджета еврозоны, разведывательного агентства и общей политики по предоставлению убежища.

Меркель реагировала на эту волну идей прохладно. Этим летом они встретились во Франции и договорились начать работу над общим для еврозоны бюджетом, против чего ранее решительно выступала Меркель. Многие аналитики увидели в этом прорыв, но затем восемь других представителей еврозоны отвергли эту идею.

По мнению Джулианны Смит, Ангела Меркель, несомненно, отметила растущую среди немцев неприязнь в отношении идей Макрона — как и во Франции, где его популярность резко упала. Возможно, немцы были влюблены в него во время предвыборной кампании, но сейчас их симпатии к нему угасают, и немцы всё больше жалуются на «похмелье от Макрона», зачастую в паре с «усталостью Европы». В Германии бытует ощущение, что расплачиваться за развитие европейской интеграции будет Берлин. При этом немцы уверены, что однажды они уже заплатили за спасение Европы — после финансового кризиса 2008 года — и они не хотят делать это снова, подчёркивает автор статьи.

Понимая всё это, Меркель будет продолжать вежливо кивать на предложения Макрона, но не протянет ему руку помощи. Такой подход, несомненно, убережёт Германию от лишних трат — по крайней мере, на ближайшее время — и, возможно, сохранит Меркель её политическую карьеру, пишет The New York Times.

Однако Ангеле Меркель следует спросить себя, сколько потеряет Германия, если европейский проект продолжит колебаться, германо-французский двигатель заглохнет, а европейским лидерам на встрече в этом месяце не удастся прийти к новому способу мышления, настаивает Джулианна Смит. По её убеждению, более глубокая европейская интеграция и демонстрация веры в общие европейские ценности и общую судьбу необходимы для того, чтобы сдержать популистов. Если Макрон проиграет битву, которую он ведёт против нелиберальной Венгрии Виктора Орбана, Германии рано или поздно придётся заплатить за это свою цену.