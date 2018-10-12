Task and Purpose: военное руководство Запада крайне недовольно господством России в сфере информационных войн

Россия настолько преуспела в ведении информационной войны, что высокопоставленных военных стран Запада начинает выводить из себя сложившаяся ситуация, пишет Task and Purpose. «Русские действительно хороши в этом — лучше, чем мы», — приводит издание слова британского генерал-майора Феликса Гедни.
Россия стала настолько умелой в вопросах ведения информационной войны, что военное руководство США и союзных Вашингтону стран начинает «выходить из себя» в связи с господством Москвы в этой сфере, пишет Task and Purpose.
«Русские действительно хороши в этом. Лучше, чем мы, — заявил генерал-майор британской армии Феликс Гедни на конференции Ассоциации армии США (AUSA). — Мы наблюдали очень умную и усердную кампанию по распространению дезинформации, нацеленную на дискредитацию кампании, проводимой коалицией в Ираке и Сирии. По-моему, во многих столицах наших стран нет понимания того, что с нами играют».
Как иронизирует издание, «Россия иногда провоцирует раскол среди обычных американцев лучше, чем ваш дядя на обеде по случаю Дня благодарения».
Москва, отмечает Task and Purpose, осуществляет скоординированное использование сети ботов, фейковых профилей в соцсетях и производство предвзятого или вводящего в заблуждение контента, который потом получает широкую огласку.
Российская сторона, как утверждает издание, также проводила подобные кампании на Украине, в Грузии и в прочих странах. Её усилия в сфере оказания влияния на другие государства не только могут формировать определённое восприятие событий, но и приводить к удивительным последствиям на поле битвы.
«Русские хорошо умеют определять украинские позиции по электрометрическим данным, — написал недавно в издании Army Magazine полковник Лиам Коллинз. — В рамках одной из тактик солдаты получали сообщения, в которых говорилось, что они «окружены и брошены». Через несколько минут их семьи получали сообщение, в котором говорилось: «Ваш сын был убит в бою». А ещё через несколько минут солдаты получали очередное сообщение, в котором говорилось: «отступите и будете жить». Вслед за этим по месту, где была обнаружена большая концентрация мобильных телефонов, наносился артиллерийский удар».
Между тем в Сирии операции российских военных иногда проводятся с одной лишь только целью — получить фото- или видеокадры, которые позднее можно будет использовать против врагов, пишет издание со ссылкой на Феликса Гедни.
Американский генерал ВВС в отставке Майкл Хайден в комитете сената по вооружённым силам заявил, что Москва использует имеющиеся у неё навыки для совершения атак на основы демократии, а США могут ответить своими методами и «атаковать основы автократии».
Теперь предстоит увидеть, воспринимается ли угроза со стороны России всерьёз на национальном уровне, пишет Task and Purpose.
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