WT: в Санкт-Петербурге закрылась англо-американская школа времён холодной войны

В Санкт-Петербурге в связи с отказом властей в продлении договора аренды закрылась англо-американская школа, в которой учились 140 детей иностранных дипломатических работников и предпринимателей, передаёт The Washington Times. Отмечается, что отказ был обоснован тем, что школа является структурным подразделением закрытого генконсульства США.

В Санкт-Петербурге закрылась англо-американская школа (AASSP), существовавшая ещё со времён холодной войны, но на этой неделе ставшая жертвой ухудшения отношений между Россией и Западом, сообщает The Washington Times.



По информации совета директоров школы, открывшей свои двери для детей иностранных дипломатических работников и предпринимателей, живущих в России, ещё в 1975 году, закрытие вызвано отказом правительства России продлить договор аренды.



При этом местные власти объяснили невозможность продления договора отсутствием юридических оснований для функционирования школы, так как она являлась структурным подразделением закрытого генконсульства США в Санкт-Петербурге.



The Washington Times отмечает, что в настоящий момент школа ведёт переговоры с Brookes Educational Group, которая руководит международными школами в России, Индии, Южной Корее и других странах и потенциально может стать её головной организацией. В AASSP заявили, что поставили власти в известность о том, что процесс должен был быть завершён к концу текущего учебного года, и получили согласие российской стороны. Однако на прошлой неделе им стало известно об отказе в продлении арендного договора.



«С большим разочарованием мы вынуждены попрощаться с сообществом англо-американской школы в Санкт-Петербурге, которому школа имела честь служить 43 года», — заявили в совете директоров.



The Washington Times отмечает, что в школе учились 140 детей из 30 стран мира.