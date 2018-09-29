WT: в Санкт-Петербурге закрылась англо-американская школа времён холодной войны

20:11
Кобелев уверен, что Смолов сможет вернуться на свой прежний уровень после травмы
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в беседе с RT высказал мнение о травме нападающего московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
20:04
Тарханов прокомментировал травму Смолова
Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов в беседе с RT высказал мнение о травме нападающие московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
19:59
В сети появилось фото повреждённого из-за концерта газона «Ростов Арены»
В интернете появился снимок повреждения поля стадиона «Ростов Арена», на котором 29 сентября пройдёт концерт российского рэп-исполнителя Василия Вакуленко (Басты).
19:59
СБУ задержала ездившего с номерами ДНР по Киеву мужчину
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, который ездил по Киеву на автомобиле с номерами самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
19:44
В Минфине дали прогноз по курсу рубля до 2035 года
В Министерстве финансов России дали прогноз по курсу рубля в период до 2035 года. Об этом сообщается в «Бюджетном прогнозе Российской Федерации».
19:34
Порошенко поддержал МИД Украины в вопросе венгерских паспортов
Президент Украины Пётр Порошенко поддержал позицию украинского МИД в вопросе выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья.
19:31
«Барселона» не смогла победить в третьем матче Примеры подряд, сыграв вничью с «Атлетиком»
Каталонская «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао сыграли вничью в матче седьмого тура испанской Примеры.
19:21
В сети появилось видео с места взрыва на съезде компартии в Донецке
Телеканал «Звезда» опубликовал видео с места взрыва в Куйбышевском районе Донецка.
19:17
Сироткин о возвращении Квята: по-человечески я очень рад за него
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин высказал мнение о возвращении своего соотечественника Даниила Квята в итальянскую команду «Торо Россо».
19:13
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 420 человек
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 420 человек.
19:12
Сироткин заявил, что намерен побороться за очки в гонке Гран-при России
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от гонки 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.
19:08
«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
19:05
С Крымского моста в Москве спрыгнул мужчина
Сотрудники экстренных служб вытащили из Москвы-реки мужчину, который, как отмечается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спрыгнул с Крымского моста.
19:03
«Арсенал» победил «Уотфорд» в матче седьмого тура АПЛ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Уотфордом» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
18:56
По факту ДТП с участием автобуса в Подмосковье возбуждено уголовное дело
По факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в подмосковных Луховицах возбуждено уголовное дело.
18:54
В «Ред Булл» опровергли информацию, что Шумахер станет напарником Квята в «Торо Россо»
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко опроверг информацию СМИ, согласно которой Мик Шумахер может стать напарником россиянина Даниила Квята в «Торо Россо» в сезоне 2019 года.
18:50
Сотникова: чувствую себя лет на 30 старше
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова призналась, что чувствует себя гораздо более взрослой, чем на самом деле.
18:47
КНДР намерена реализовать достигнутое с США на саммите в Сингапуре соглашение
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо в ходе сессии ГА ООН заявил, что Пхеньян намерен реализовать положения соглашения, которое было достигнуто лидерами Северной Кореи и США Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом на встрече в Сингапуре.
18:46
Сотникова призналась, что скажет Тарасовой при встрече
Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова рассказала, какими будут её первые слова при встрече с заслуженным тренером России и СССР Татьяной Тарасовой.
18:39
МИД Сирии: приоритет в восстановлении страны будет отдан её друзьям
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что приоритет в восстановлении страны после войны будет отдан её друзьям.
18:34
«Уфа» прервала шестиматчевую серию без побед в РПЛ, обыграв «Енисей»
«Уфа» одержала волевую победу над красноярским «Енисеем» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:26
«Рома» победила «Лацио» в римском дерби Серии А
«Рома» одержала победу над «Лацио» в матче седьмого тура итальянской Серии А.
18:25
МИД КНДР: денуклеаризация Корейского полуострова должна сопровождаться мерами доверия
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо в ходе выступления на сессии ГА ООН заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова должна идти постепенно и сопровождаться мерами по выстраиванию доверия.
18:19
Сироткин о своём развороте в квалификации Гран-при России: я пытался выжать больше, чем было возможно
Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.
18:15
Сотникова рассказала, не было ли у неё желания завершить спортивную карьеру
Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова рассказала, не посещали ли её мысли об уходе из спорта.
18:13
Сотникова дала совет Дзюбе
Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова дала совет нападающему сборной России по футболу Артёму Дзюбе, как перенести излишнюю популярность.
18:12
Моуринью: есть претензии к качеству игры и психологии игроков
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своих подопечных от лондонского «Вест Хэм Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги.
18:11
СМИ: В Иране 290 человек отравились алкоголем
Около 300 человек отравились алкоголем в нескольких иранских провинциях, 24 из них погибли, сообщает ISNA со ссылкой на представителя местных экстренных служб.
18:09
МИД Сирии: коалиция США оказывала прямую военную поддержку террористам
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что коалиция во главе с США оказывала прямую военную поддержку террористам в Сирии.
18:02
Дамаск выступил против навязывания условий комитету по разработке новой Конституции Сирии
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая на 73-й Генеральной ассамблее ООН, заявил, что Дамаск выступает против навязывания условий комитету по разработке новой Конституции страны.
17:55
Фердинанд заявил, что руководство «Манчестер Юнайтед» должно принять важные решения
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Sky Sports Рио Фердинанд прокомментировал поражение команды от «Вест Хэм Юнайтед» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:54
«Манчестер Юнайтед» выдал худший старт сезона за последние 29 лет
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» показал худший старт сезона за последние 29 лет.
17:53
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту будет открыто 1 октября
Движение грузовиков по Крымскому мосту будет открыто в понедельник, 1 октября. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».
17:48
Сотникова: у меня не выросла корона на голове
Олимпийская чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова рассказала, как относится к своей популярности.
17:45
Сотникова: бывают дни, когда накатывает депрессия
Фигуристка Аделина Сотникова рассказала о своём физическом состоянии и участии в коммерческих выступлениях.
17:43
Евросоюз призвал Сербию и Косово действовать сдержанно
Евросоюз призвал Белград и Приштину действовать спокойно и сдержанно после обострения ситуации в Косове.
17:31
Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских миротворцев из Приднестровья
Премьер-министр Молдавии Павел Филип в ходе выступления на 73-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке заявил о необходимости вывода российских военнослужащих из Приднестровья.
17:26
«Металлург» одержал победу над «Локомотивом» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
17:20
В Крыму ответили на заявление Порошенко о принятии резолюции ООН по полуострову
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с RT оценил заявление президента Украины Петра Порошенко, который выразил уверенность, что резолюция ООН по Крыму будет принята.
17:16
Гаттузо заявил, что не думает о нависшей над ним «тени» Конте
Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном назначении Антонио Конте наставником россонери.
17:12
Захватившая здание ППС в Ереване группа создала партию
Вооружённая группа «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»), которая захватила в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване, объявила о создании политической партии.
17:10
Клопп заявил, что«Ливерпуль» хочет нанести ответный удар «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча с лондонским «Челси» в рамках седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
17:03
УФСИН опубликовало фото Сенцова из больницы
Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фото украинского режиссёра Олега Сенцова из больницы.
17:00
«Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв московское «Динамо»
Екатеринбургский «Автомобилист» переиграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16:51
The Telegraph включило Москву в рейтинг городов с лучшими рождественскими ярмарками
Британское издание The Telegraph включило российскую столицу в топ-10 городов с лучшими рождественскими ярмаркам и фестивалями.
16:45
Роналду заговорил на русском языке во время трансляции в Instagram
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду произнёс несколько фраз на русском языке во время своей трансляции в Instagram.
16:42
Козак ответил на вопрос о возможном изменении конфигурации трассы Гран-при России в Сочи
Вице-премьер России Дмитрий Козак ответил на вопрос о возможном изменении конфигурации трассы в Сочи, которая принимает этап «Формулы-1» Гран-при России.
16:41
Спецназ Косова покинул позиции в районе контролируемой Сербией ГЭС «Газиводе»
Несколько десятков военнослужащих спецназа Косова покинули занятые ими ранее позиции в районе ГЭС «Газиводе», контролируемые сербской стороной.
16:32
Экклстоун надеется, что в «Формуле-1» появится российская команда
Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказал мнение об увеличении количества российских пилотов в чемпионате.
16:30
Воронежский губернатор объяснил выплату заместителю 23 окладов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил, почему его заместитель Юрий Агибалов получил расчёт после увольнения в размере 23 должностных окладов, после чего вернулся на ту же должность.