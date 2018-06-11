Süddeutsche Zeitung: из-за Трампа мир оказался на грани новой холодной войны

Из-за главы Белого дома Дональда Трампа, который элементарно «не знает меры» и которому «не знаком здравый смысл», угроза возвращения холодной войны стала реальной, пишет Süddeutsche Zeitung. Причём многие американцы президента США не просто поддерживают, но и готовы участвовать в его игре под названием «один против всех», подчёркивает немецкое издание.

Из-за президента США Дональда Трампа сегодня угроза возвращения холодной войны стала реальной, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Все данные обещания капитализм не сдержал, число недовольных растёт, а с ними — и сомнения в самой системе, — подчёркивает автор статьи Марк Вайзе. — В политике Западу бросает вызов Россия, в экономике — Китай. На самом же Западе царит глубокий политический раскол».

Последний ежегодный саммит ведущих западных индустриальных стран и вовсе «феноменально провалился», отмечает журналист Süddeutsche Zeitung.

«Глава Белого дома бросил своим партнёрам перчатку в лицо, а G7 таким образом фактически превратилась в G6», — утверждает Марк Вайзе.

По мнению автора статьи, тем, кто верит, что Дональд Трамп всё-таки прислушается к аргументам и фактам, «стоит раз и навсегда похоронить эту надежду».

«С этим неотёсанным и глупым человеком мир не станет ни лучше, ни безопаснее. А ведь его поддерживают многие — избиратели и сторонники. И они готовы участвовать в его игре под названием «один против всех», — недоумевает журналист немецкой газеты.

«Этот человек не знает меры, и ему не знаком здравый смысл», — констатирует автор статьи Марк Вайзе.