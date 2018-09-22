China Daily: избирательное применение FARA по отношению к СМИ вызывает серьезное беспокойство

Американские власти используют свой «закон об иностранных агентах» (FARA) в отношении СМИ крайне избирательно: тогда как китайские и российские медиа заставляют регистрироваться в качестве иноагентов, к примеру, СМИ стран-союзников Вашингтона такая политика почему-то не касается, пишет обозреватель China Daily Чен Вейхуа. Как подчёркивает журналист, подобный подход не только затрудняет для американской публики доступ к источникам информации о событиях в мире, но и отвлекает внимание от проблем, существующих в американских СМИ.

Опубликованное во вторник в Wall Street Journal сообщение о том, что минюст США велел информационному агентству Xinhua и телеканалу CGTN зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, вызывает беспокойство.



Акт о регистрации иностранных агентов (FARA), принятый в 1938 году с целью противодействия нацистской пропаганде, очень редко применялся для регулирования деятельности СМИ. В основном его использовали в отношении игроков, лоббирующих интересы иностранных государств. Но все изменилось в последние два года по воле нескольких политиков, демонизировавших российские и китайские СМИ.



Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан был прав, сказав: «Страны должны понимать, что СМИ играют важную роль в международном сотрудничестве, поэтому в этих вопросах должна быть открытость и инклюзивность. Власти должны помогать, а не мешать работе журналистов и воздерживаться от политизации актуальных вопросов».



Международные новостные СМИ, такие как CGTN, Al Jazeera, RT (Russia Today) и France 24, проделывают важную работу, рассказывая американцам о других странах, а ведь основные телеканалы в США не освещают мировые события ежедневно. Например, CGTN America гораздо больше рассказывает о международной повестке, чем CNN America, где все внимание уделено президенту Трампу.



Активное применение положений FARA по отношению к иностранным СМИ началось в прошлом году, когда минюст США заставил RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Некоторые американские парламентарии обвиняют RT и Al Jazeera в «антиамериканизме» и «вмешательстве в американские выборы». Но на самом деле новостные организации лишь выполняли свои прямые обязанности и следили за событиями.



То есть я тоже был «антиамериканистом», когда в своей колонке критиковал американскую внешнюю политику, от войны в Ираке до эмбарго в отношении Кубы? И я «вмешивался в американские выборы», когда больше разделял позицию Берни Сандерса, нежели Дональда Трампа или Хиллари Клинтон? В глазах сенатора от штата Флорида Марко Рубио все, что я сделал, — это однозначно «иностранное влияние», и терпеть его нельзя.



Это резко контрастирует с подходом китайских властей, которые, насколько мне известно, не окрестили ни одно из крупных американских СМИ «антикитайским», несмотря на их нередко неоднозначный и необъективный подход к освещению китайской тематики.



Активное применение FARA в наше время вызывает особые опасения именно из-за своей избирательности. Не поступало никакой информации о том, что минюст обязал зарегистрироваться в качестве иностранных агентов новостные организации, которые полностью финансируются властями стран-союзников США.



Вместо того чтобы атаковать международные СМИ, которые в действительности оказывают США большую услугу, американским политикам стоит уделять больше внимания проблемам, терзающим сегодня американские СМИ. В своем исследовании, опубликованном 11 сентября, эксперты фонда Gallup/Knight Foundation призвали американские СМИ начать восстанавливать к себе доверие, которое неуклонно снижается на протяжении последних десяти лет. Согласно данным исследования, большинство взрослых американцев, в том числе девять из десяти сторонников Республиканской партии, заявили, что за последние несколько лет утратили доверие к СМИ.



Как показали результаты опроса Pew Center, опубликованные 10 сентября, около двух третей взрослых американцев получают новости из социальных сетей хотя бы периодически, однако 57% из них убеждены, что новостная информация в соцсетях преимущественно недостоверна.



А согласно еще одному опросу, опубликованному Pew Center 23 августа, республиканцы и демократы наконец нашли что-то, в чем их взгляды совпадают — как оказалось, ни те, ни другие не верят, что они могут прийти к единому мнению даже по самым базовым фактам.



Публикации Дональда Трампа в Twitter (а у его аккаунта 54 миллиона подписчиков) полны дезинформации. Эксперты CBS News в среду наглядно показали, что Трамп был неправ, заявив, будто Китай «платит [США] миллиарды долларов в виде тарифов». Правда в том, что вся тяжесть тарифов ложится не на Китай, а на американские компании-импортеры китайских товаров, такие как Ford и Walmart, которым приходится либо терпеть дополнительные издержки, либо перекладывать их на плечи американских потребителей.



Министерство юстиции США и такие фигуры, как Марко Рубио, гораздо лучше послужили бы своей стране, если бы занялись реальными проблемами, вместо того, чтобы вести кампанию по очернению китайских СМИ.



Дата публикации 20 сентября 2018 года.