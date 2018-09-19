Telegraph: в поединке с британским боксёром Джошуа за Поветкиным будет вся Россия — и даже Путин

По словам боксёрского промоутера Эдди Хирна, за российским боксёром Александром Поветкиным стоит не только его команда, но и целая страна и даже правительство, сообщает The Daily Telegraph. «Это своего рода миссия — победить британца и получить титул чемпиона мира в тяжёлом весе», — считает Хирн.
Боксёрский промоутер Эдди Хирн заявил, что противник Энтони Джошуа в субботнем поединке на стадионе «Уэмбли» — Александр Поветкин — пользуется поддержкой со стороны российского правительства, пишет The Daily Telegraph.
«За ним стоит не только его команда, но и целая страна и даже — осмелюсь сказать — правительство. Все вовлечены», — отметил Хирн.
«Это своего рода миссия — победить британца и получить титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Он и его команда понимают, насколько важно это для них с общенациональной точки зрения. Речь идёт не только о получении титула: если Поветкин сможет проучить британца, это станет очень важным событием», — утверждает промоутер.
«За Поветкина болеют на государственном уровне, поэтому будет очень много советов, добрых пожеланий и обращений в духе: «Давай же, это важно для нашей страны!» — добавил Хирн.
«Президент Владимир Путин ещё не бывал на его поединках, но он точно большой любитель спорта. Он также поклонник Александра и помогает ему во многом», — заявил менеджер Поветкина Вадим Корнилов.
Как сообщает The Daily Telegraph, Энтони Джошуа получит за субботний поединок ₤20 млн, а Александр Поветкин — ₤6 млн.
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