Telegraph: в поединке с британским боксёром Джошуа за Поветкиным будет вся Россия — и даже Путин

По словам боксёрского промоутера Эдди Хирна, за российским боксёром Александром Поветкиным стоит не только его команда, но и целая страна и даже правительство, сообщает The Daily Telegraph. «Это своего рода миссия — победить британца и получить титул чемпиона мира в тяжёлом весе», — считает Хирн.

Боксёрский промоутер Эдди Хирн заявил, что противник Энтони Джошуа в субботнем поединке на стадионе «Уэмбли» — Александр Поветкин — пользуется поддержкой со стороны российского правительства, пишет The Daily Telegraph.

«За ним стоит не только его команда, но и целая страна и даже — осмелюсь сказать — правительство. Все вовлечены», — отметил Хирн.

«Это своего рода миссия — победить британца и получить титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Он и его команда понимают, насколько важно это для них с общенациональной точки зрения. Речь идёт не только о получении титула: если Поветкин сможет проучить британца, это станет очень важным событием», — утверждает промоутер.

«За Поветкина болеют на государственном уровне, поэтому будет очень много советов, добрых пожеланий и обращений в духе: «Давай же, это важно для нашей страны!» — добавил Хирн.

«Президент Владимир Путин ещё не бывал на его поединках, но он точно большой любитель спорта. Он также поклонник Александра и помогает ему во многом», — заявил менеджер Поветкина Вадим Корнилов.

Как сообщает The Daily Telegraph, Энтони Джошуа получит за субботний поединок ₤20 млн, а Александр Поветкин — ₤6 млн.