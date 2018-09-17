Boulevard Voltaire: сближение России и Франции — первоочередная задача, но Макрону она не по плечу

В новом международном контексте, когда Европейский союз находится в необратимом кризисе, а НАТО фактически прекратило существование, сближение России и Франции становится первоочередной задачей, пишет Boulevard Voltaire в редакционной статье. Однако ожидать, что эту задачу удастся выполнить сегодняшнему французскому лидеру Эммануэлю Макрону, не стоит, полагает издание.

Как напоминает Boulevard Voltairе, 12 сентября глава французского МИД Рено Жирар в интервью изданию Le Courrier de Russie призвал Эммануэля Макрона «сделать ставку на Россию». Несмотря на то что Москва — «неровный» партнёр для Франции, и многие вопросы, такие как «грузинский, приднестровский и чеченский, до сих пор до конца не урегулированы», призыв министра иностранных дел можно только приветствовать, пишет издание в редакционной статье. Тем не менее, по мнению автора публикации, шансы на то, что франко-российского сближения удастся добиться Эммануэлю Макрону, стоит оценивать со скепсисом.

К аргументам в пользу такого сближения журналист относит «грандиозные перспективы сотрудничества с необъятной Россией в промышленной, научной и культурной сфере», а также стремление России остаться в «евро-христианском» пространстве, вместо того чтобы находиться один на один с полутора миллиардами «гиперактивных и всепроникающих» китайцев.

В пользу сближения с Россией говорит и «внезапная смена главенствующих в мире парадигм» — растущее отторжение идей глобализации со стороны общественности и изменение расклада политических сил в Европе. По убеждению автора статьи, Европа, основанная на принципе невмешательства, находится в «необратимом кризисе», подтверждение которому — брексит и победа евроскептиков в Италии и странах Восточной Европы. Кроме того, принцип многополярности был надолго поставлен под вопрос новым международным контекстом, установившимся «по щелчку пальцев» Дональда Трампа.

«В этой связи Франция должна предложить России преференциальный исторический союз», — полагает Boulevard Voltaire. Ей необходимо наверстать отставание в этом отношении от конкурентов, не подчиняющихся наложенным Брюсселем антироссийским санкциям.

Более того, учитывая, что президент США выведен из игры подозрениями о связях с Россией, именно Франция, будучи «европейской ядерной державой, мировой дипломатической державой и предметом культурной страсти россиян», должна предложить вариант выхода из украинского кризиса, уверен автор. Этот вариант должен включать в себя политический и военный нейтралитет Украины, создание федеративного государства, гарантирующего права этнических регионов, особый экономический статус страны, признание Крыма российским, реальную демократизацию политической системы и искоренение неонацистских формирований.

Помимо этого, ответом на отказ США от военных обязательств в отношении НАТО — что фактически означает прекращение существования альянса — должно стать военное и ядерное разоружение Центральной Европы, замечает издание.

Однако способен ли на это Эммануэль Макрон, «столь привязанный к теряющей скорость госпоже Меркель и столь зависимый от собственных интеллектуальных клише и финансовых спонсоров»? — задаёт риторический вопрос Boulevard Voltaire.