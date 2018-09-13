Вести: Эмир Кустурица решил поселиться в России

Известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица планирует перебраться в Россию. Как пишут «Вести», в интервью российскому пианисту Денису Мацуеву Кустурица заявил, что хочет построить дом на берегу реки Ангары.

Сербский режиссёр Эмир Кустурица планирует возвести дом на берегу реки Ангары в России. Как пишут «Вести», об этом он заявил в ходе интервью, запись которого опубликована на странице российского пианиста Дениса Мацуева в Instagram.

Кустурица приехал в Иркутск, чтобы поучаствовать в фестивале «Звёзды на Байкале». Мацуев в беседе с режиссёром отметил, что тот семь раз искупался в Ангаре.

«Дело не только в том, что я семь раз купался в Ангаре, но и в том, что я хочу построить здесь дом», — заявил Кустурица.

«Это официальное заявление, вы присутствуете при историческом событии», — отреагировал Мацуев.

Как напоминает издание, Эмир Кустурица — сербский кинорежиссёр и музыкант. Среди наиболее известных его киноработ — «Папа в командировке», «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Кустурица также является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra.