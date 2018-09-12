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Керри: на саммите с Путиным Трамп не встал на защиту Америки

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп нанёс огромный ущерб репутации США, и некоторые его решения будут стоить жизни американцам, заявил в интервью MSNBC бывший госсекретарь Джон Керри. Керри также напомнил, как в Хельсинки Трамп «защищал» Путина, выказывая несогласие с собственной разведкой.

На эту и другие темы поговорим с Джоном Керри — бывшим госсекретарём и автором новой книги «Каждый день — дополнительный». Это первая часть нашего интервью, а завершим его уже завтра.

Сначала о Северной Корее. Президент хвалил Ким Чен Ына. А мы сегодня сообщаем, что они производят ещё больше оружия. Они ускоряют темпы своего атомного строительства — в тот самый момент, когда президент заявляет, что мы добились денуклеаризации. Как это… Каковы последствия?

ДЖОН КЕРРИ, бывший госсекретарь США: Очевидно, есть большая путаница касательно того, о чём договаривались, а о чём нет. Как я понимаю, даже в администрации не знают, о чём конкретно договорились в Сингапуре. Конкретно. В общих чертах, возможно, знают. Но поступить так, как они поступили, — объявить о денуклеаризации и сказать, что это больше не проблема, в то время как разведывательное сообщество говорит, что они (власти КНДР. — ИноТВ) создают ещё больше… Мы не знаем, на каком они этапе, не знаем, как много… Нет какого-то единодушия в характеристиках. Это просто ещё раз показывает, что мы живём в атмосфере совершенно нереалистичных и, откровенно говоря, фейковых новостей.

Вы упомянули, что мы не знаем… что даже в администрации не знают, что именно произошло в Сингапуре. И мы уж точно не знаем, что произошло…

ДЖОН КЕРРИ: В Хельсинки.

(Смеются.) Именно, на встрече в Хельсинки. Непонятно даже, знают ли об этом советники президента по разведке. Но мы уверены, что Владимир Путин…

ДЖОН КЕРРИ: Что нам известно о событиях в Хельсинки, так это то, что президент Соединённых Штатов не встал на защиту Соединённых Штатов. Фактически, он защищал президента Путина, который всё отрицал, хотя всё наше разведывательное сообщество с этим отрицанием не согласно. Так что, конечно, мы живём в очень трудный и сложный момент, Андреа. И это во многом опасно.

В книге «Каждый день — дополнительный» рассматривается вся ваша карьера, не только тот период, когда вы были госсекретарём, но и ваша работа в комитете (сената США. — ИноТВ) по иностранным делам… Как по-вашему, что мы потеряли из-за того, как ведёт внешнюю политику Дональд Трамп? НАТО… А сегодня здесь закрыли офис Организации освобождения Палестины! Сократили объём помощи палестинским беженцам и госпиталю в Восточном Иерусалиме!

ДЖОН КЕРРИ: Президент очень серьёзно подорвал доверие к США во всём мире. Он расстроил альянсы, критически важные для безопасности Америки в долгосрочной перспективе. Он оставил глав государств по всему миру в тревоге и недоумении о том, каких ещё неприятных сюрпризов стоит ожидать. Важнейшие дела нашей страны нельзя вести так. Я считаю, это ставит под угрозу наши интересы. Мы понесём денежные потери, а от некоторых принятых им решений, откровенно говоря, погибнут наши люди.

Если говорить о том, как на нас смотрят другие люди, другие главы государств… какой сигнал получает Владимир Путин и наши противники?

ДЖОН КЕРРИ: Очевидно, что сигнал президенту Путину таков: «Продолжай делать то, что делаешь, потому что я не согласен со своим разведсообществом. А я — президент, так что слушай меня». И, думаю, президент Путин продолжает делать то, что делает. Потому что наше разведсообщество сообщает нам, что они по-прежнему пытаются влиять на наши выборы, даже в этом году.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
MSNBC США Северная Америка
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