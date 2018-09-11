Contra Magazin: по степени глупости Меркель — равный конкурент для Гитлера

По степени глупости то, что Меркель сделала с Германией и Европой, вполне может конкурировать с гитлеровским Третьим рейхом, пишет Contra Magazin. Открыв мигрантам двери в Европу, она «воткнула кол в сердце» ЕС и стала «ягнёнком, которого глобалисты принесли в жертву в угоду своей жажде разрушений», рассказывает автор статьи.
Критическая масса в европейском миграционном кризисе достигнута, пишет Contra Magazin. При этом любой адекватный человек мог заранее сказать, к чему приведёт приток миллионов беженцев и экономических мигрантов в Европейский союз. Доверие европейцев к своим властям довело их до катастрофы, констатирует автор.
До начала миграционного кризиса Ангела Меркель была ведущим европейским политиком, «флагманом либерального миропорядка», продолжает издание. Сегодня же она похожа на «ягнёнка, которого глобалисты принесли в жертву в угоду своей жажде разрушений». Но собственная «глупость» канцлера Германии — это «всего лишь небольшая часть большой драмы её брюссельских коллег».
Возникает логичный вопрос: о чём вы думали? Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини уже заявил, что не подпустит к берегам своей страны ни одной лодки с африканскими мигрантами из Ливии. В Мальте итальянские власти приняли юридические шаги против немецких неправительственных организаций, которые помогают беженцам в Средиземном море. Даже президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что такие «спасательные операции» противоречат всем правилам и «играют на руку контрабандистам».
Когда Ангела Меркель открыла мигрантам двери в Европу, она «воткнула кол в сердце» ЕС, который и так «штормит» из-за Международного банка реконструкции и развития, Международного валютного фонда и политики экономии Европейской комиссии. По степени глупости то, что Меркель сделала с Германией и Европой, вполне может конкурировать с гитлеровским Третьим рейхом, заключает автор статьи.
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