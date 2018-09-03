Times: технологии «Большого брата» спасают жизни китайских школьников

В Китае видеокамеры «в стиле тоталитаризма «Большого брата» спасают детей от утопления, пишет The Times. Технологию распознавания лиц часто критикуют, однако китайские власти с её помощью сократили основную причину смерти среди детей.

В китайском городе Пиндиншань под одним мостом, который очень популярен среди местной молодёжи, установили камеры с высоким разрешением, чтобы попытаться помешать детям плавать в этих опасных водах.

Когда система наблюдения обнаруживает движущегося человека в 200-метровой зоне, она отправляет на громкоговорители сигнал предупреждения. Далее с помощью семи камер делаются снимки лица, которые затем прогоняют по базе данных 110 тыс. местных школьников. После установления личности молодого человека эти снимки вместе с данными о его местоположении и предупреждением о риске утопления отправляются учителям и родителям ребёнка.

«Дорогой ребёнок, ты заплыл в опасные воды, где уже было много случаев утопления, — такое сообщение звучит в громкоговорителях системы наблюдения. — Пожалуйста, немедленно покинь это место. Твоим учителям и родителям было сообщено mвое местоположение».

Как отмечает The Times, в Китае ежегодно тонет более 20 тыс. детей, и это основная причина смерти в результате несчастного случая среди китайской молодёжи.

Технический специалист Ван Чуньцзя заявил, что точность этой системы составляет 97%. К следующему году официальные лица планируют установить системы наблюдения ещё в 126 водных зонах города, которые считаются опасными из-за происходивших там ранее случаев утопления.

Китайское правительство — мировой лидер по использованию массового слежения, основанного на технологии распознавания лиц, пишет издание.