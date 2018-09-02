National Interest рассказал, как Пентагон планировал «вбомбить СССР и Китай в каменный век»

В 1960-е годы США рассматривали возможность уничтожить СССР и Китай, как «жизнеспособные общества», пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек со ссылкой на недавно обнародованные документы. По его словам, планы Пентагона предусматривали подрыв промышленной основы и убийство значительной части населения двух стран.
«Вбомбим их в каменный век». Эту фразу приписывают генералу ВВС США Кёртису Лемею, который таким образом надеялся разгромить Вьетконг во время вьетнамской войны. Но как оказалось, если бы ядерная война произошла в начале 1960-х, то именно русским и китайцам пришлось бы «жить подобно семейству Флинстоунов», пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек.
По его словам, не так давно некоммерческая организация «Архив национальной безопасности» обнародовала ряд интересных документов. В одном из них раскрывается намерение американских властей уничтожить Советский Союз и Китай, как «жизнеспособные общества».
В случае ядерной войны так называемый Единый интегрированный оперативный план (SIOP) Пентагона предусматривал удар по городской и промышленной опорам двух стран, а также включал возможность атаки на гражданское население. «Чтобы подорвать волю и возможность китайско-советского блока развязать войну, необходимо исключить противника из категории ведущей индустриальной державы и убедиться, что послевоенный баланс будет в пользу Соединённых Штатов», — подчёркивается в документе 1963 года.
Авторы другого исследования советовали Пентагону не тратить бомбы на огромное количество целей в Китае, «что привело бы к уничтожению лишь малой части его населения». Взамен предлагалось сосредоточиться только на 30 крупных городах, в результате чего Поднебесная, которая в то время была в целом аграрной страной, могла лишиться 30% населения.
Примечательно, что США рассматривали возможность «низвести до уровня мира в «Конане-варваре» Россию и Китай», но не их союзников. Американским военным рекомендовали воздержаться от нападений на «советских сателлитов», включая Болгарию, Румынию и Албанию, обращает внимание Майкл Пек.
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