Госдеп «потроллил» Кремль: в американском ведомстве появится собственный «Сармат»

Государственный департамент США учредил новую должность «старшего советника по вопросам вредоносной деятельности и тенденций в России», которая сокращённо называется аббревиатурой SARMAT — то есть, «Сармат», пишет сайт CNBC. Как отмечается в материале канала, такое же название носит ядерная ракета, которой «хвастался» Владимир Путин — и в Госдепе уже подтвердили, что это не просто совпадение.

В своём послании Федеральному собранию в этом году российский президент Владимир Путин объявил об испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат», которая, по его словам, будет способна преодолевать американскую систему ПРО, пишет сайт американского телеканала CNBC. «С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал, — заявил российский лидер, рассказывая об оружии. — Послушайте сейчас».



Госдеп, по всей видимости, к Путину тогда всё же прислушался, констатирует обозреватель CNBC. Во вторник на заседании комитета сената США по международным делам, где обсуждалась эффективность антироссийских санкций Вашингтона, заместитель госсекретаря Аарон Митчелл заявил о том, что в ведомстве появится новая должность — «старший советник по вопросам вредоносной деятельности и тенденций в России» (senior advisor for Russian malign activities and trends) или сокращённо SARMAT. В среду один из официальных представителей Госдепа подтвердил, что название для должности — не просто совпадение, подчёркивается в статье.



Такой «троллинг» с американской стороны — лишь последний выпад в рамках полномасштабного конфликта между Россией и США, который обе страны ведут «в характерном для XXI века стиле», отмечает автор материала. «Бой идёт везде, от сирийских фронтов до twitter — зоны военных действий, где воюют мемами. Эта война — и кибер-, и гибридная, и экономическая, и словесная. Впрочем, разумеется, нынешние трения между США и Россией, совсем как и холодная война, формально войной вовсе не являются», — поясняет журналист.



Между тем, чем же всё-таки будет заниматься госдеповский «Сармат» пока не ясно, продолжает обозреватель CNBC. В Госдепе пока не раскрывают, был ли уже кто-то назначен на новый пост, а опрошенные журналистами канала эксперты признались, что даже не слышали о том, что в департаменте появится подобная должность. Что же касается обязанностей «Сармата», господин Митчелл в своём выступлении перед сенатом отмечал, что новый человек будет «разрабатывать межрегиональные стратегии в различных отделах». Как сообщает канал, новая должность появилась в не вполне спокойной обстановке: Белый дом собирается значительно сократить бюджет ведомства и устранить ряд должностей с чрезмерно узкой специализацией.



Бывший спецпредставитель Госдепа в странах бывшего СССР Стивен Сестанович в интервью CNBC усомнился в том, что создание новой должности поможет устранить подозрения о том, что у администрации Трампа нет чёткого политического курса по России. Как пишет автор, хотя в каких-то аспектах команда президента ведёт себя с Москвой гораздо жёстче, чем было при Обаме, Трамп в то же время упрямо отказывается открыто критиковать Владимира Путина за «вмешательство в выборы» и временами даже занимал сторону российского «авторитарного лидера», выступая при этом против собственной разведки. «Забавной аббревиатурой эту проблему не решишь», — заявил по этому поводу Сестанович.



Появление новой должности — следствие новой политики Госдепа, который выделяет всё больше ресурсов на борьбу с кампаниями Москвы по распространению своего влияния, говорится в статье. Согласно выступлению господина Митчелла, ведомство уже создало целую команду, которая «перейдёт в атаку и будет публично разоблачать зловредные действия России». По словам чиновника, данная команда уже «предъявила Кремлю претензии по 112 случаям». На просьбу корреспондента CNBC прояснить, о каких 112 случаях идёт речь, Митчелл ответил, предложив журналисту ознакомиться со страницей официального представителя Госдепа в twitter и пресс-релизами ведомства.



Помимо ракеты «Сармат», получившей название в честь древнего народа, Владимир Путин в своём послании рассказал ещё о пяти новых видах оружия; при этом, по данным CNBC, два из них будут приведены в боеготовность к 2020 году.