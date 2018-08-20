Boulevard Voltaire: украинцы — те же русские, и им не место в «польско-американском тупике»

Несмотря на кажущееся спокойствие, украинское государство терпит крах, уверен французский экономист Марк Руссе. Вместо того, чтобы вести страну в «польско-американский геополитический тупик», Украине следует воссоединиться с Россией, потому что «Украина — по сути русская», пишет автор в статье для Boulevard Voltaire.

«Вернувшись из Киева и Одессы, мы можем констатировать, что на Украине царит абсолютное спокойствие, если исключить кровавый вооружённый конфликт в Донбассе», — сообщает на страницах Boulevard Voltaire французский экономист Марк Pуссе. Однако, на взгляд автора статьи, это спокойствие обманчиво. «Украина терпит крах», — убеждён эксерт. Её «коррумпированное руководство», пришедшее к власти в результате «государственного переворота», ведёт страну, большая часть населения корой настроена пророссийски, в «американо-польский геополитический тупик».

Как отметил экономист, «все украинцы без исключения» понимают и говорят по-русски. Этот язык является доминирующим в таких крупных городах как Харьков, Киев и Одесса. По впечатлениям Руссе, из всех украинских регионов только Галиция, долгое время находившаяся в составе Польши и Австро-Венгрии, «смотрит скорее на Запад, чем на Восток».

Как напоминает автор, история России началась с Киевской Руси. В Херсоне, на юге сегодняшней Украины принял крещение князь Владимир, обратив державу в православие, которое исповедуют сегодня большинство украинцев. После нескольких веков польского владычества, в 1654 году Украина «склонилась в сторону России», и находилась в составе России более 300 лет после этого. Одесса была основана Екатериной II на месте завоёванной турецкой крепости в 1792 году.

Что касается Крыма, он «всегда был российским» — со времён завоевания Крымского ханства российскими войсками в 1774 году. Как напоминает эксперт, Украине полуостров принадлежал лишь начиная с 1954 года, когда Хрущёв «подарил» его УССР по случаю трёхсотлетия военного соглашения между Россией и Украиной, подписанного Богданом Хмельницким. Таким образом, в качестве независимого государства Украина образовалась только после крушения СССР в 1991 году.

Гоголь, Булгаков, Прокофьев, известные всему миру как русские деятели культуры, на самом деле были выходцами с Украины, замечает автор. Более того, для Гоголя казачество было не воплощением патриотической украинской идеи, а воплощением «русского духа», подчёркивает Руссе.

Европе необходимо, чтобы 200 миллионов её восточных соседей — украинцев, белорусов и русских — стали единой Россией, которая возьмёт на себя функцию «сторожевого пса», защищающего континент от наступающего Китая и мусульманского мира, уверен экономист. «Украина — не в обиду Польше, НАТО, США и мейнстримному мышлению — по сути русская и должна вновь стать российской», — заключает эксперт.