Обозреватель Bloomberg: либеральный миропорядок под угрозой — всё дело в США

Выстроенный США международный либеральный порядок сталкивается со множеством вызов, в том числе со стороны «возрождающейся России и укрепляющегося Китая», пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс. Если Вашингтон откажется от своего проекта, то демократический мир расколется, а «авторитарное возрождение» ускорится, предупреждает публицист.

Соединённые Штаты во многом способствовали появлению существующего международного либерального порядка. Но сегодня он находится под «шквальным натиском», пишет обозреватель Bloomberg Хал Брэндс.

По его словам, существуют три основных вызова, которые испытывают либеральный порядок на прочность. Во-первых, это нестабильность, создаваемая «авторитарными великими державами» — Россией и Китаем.

Эти страны выиграли, получив доступ к мировому рынку и капиталу. Но они продолжают рассматривать либеральный порядок в качестве барьера. Всё потому, что в его основе ценности, которые угрожают существованию любого «диктаторского режима», и структуры, включая американские альянсы и военные базы, которые ограничивают свободу действия автократов, рассуждает автор статьи.

В последние годы Пекин и Москва стали более могущественными и использовали множество мер, чтобы подорвать либеральный порядок и его правила. Они наращивали военную мощь, «вмешивались» в выборы и вели «информационную войну», продвигали автократию за границей, а Россия даже «напрямую вторглась в другую страну», утверждает Брэндс.

Второй вызов — неадекватный уровень слаженности и сотрудничества стран, которые составляют основу либерального миропорядка. Воплощать этот проект США помогали геополитические коалиции, разделяющие американские ценности и интересы. Но сегодня эти объединения находятся под большим давлением и не выдают желаемых результатов.

Наглядным примером тому может служить НАТО, члены которого не торопятся выполнять свои финансовые обязательства. В более широком плане — брексит, «бесконечные тяготы ЕС», рост популизма, национализма и антилиберализма в европейских странах разрывают сообщество наций, которые долгое время были самыми надёжными партнёрами Вашингтона, обращает внимание колумнист.

Всё это напрямую связанно с третьим вызовом — ослаблением политического и экономического либерализма. Складывается ощущение, что либеральные ценности отступают, а авторитаризм поднимает голову от Латинской Америки до Европы и далее. Протекционистские настроения переживают бум из-за неравномерного экономического роста и чувств культурного замещения. В различных странах ксенофобия, национализм и другие антилиберальные взгляды формируют «токсичную смесь», отмечает Брэндс.

Вместе с тем он призывает не впадать в уныние и заранее не ставить крест на либеральном миропорядке. Ведь он пережил множество проблем в прошлом, в том числе угрозу со стороны «тоталитарного Советского Союза», экономические кризисы и гонку ядерных вооружений.

Для сохранения порядка США и их союзникам необходимо придумать новые стратегии. Их цель — защитить демократические государства, дать отпор автократическим тенденциям и информационной войне, а также сохранить глобализацию в эпоху популизма и протекционизма.

Либерально-демократическим странам придётся принять меры, имеющие болезненный эффект в краткосрочной перспективе. В том числе речь идёт о сокращении экономических связей с Китаем, что позволит снизить их стратегическую и военную уязвимость.

В Европе и Азиатско-тихоокеанском регионе США и их союзники должны использовать больше ресурсов и теснее сотрудничать, чтобы «удерживать в рамках возрождающуюся Россию и укрепляющийся Китай». При этом Вашингтон должен продолжать играть ведущую роль во всех этих процессах.

«Если США не выступят в поддержку демократических ценностей, авторитарное возрождение ускорится. Если они вернутся к протекционизму, никакая умная политика американских союзников не сможет спасти мировую экономику от ущерба. Если Вашингтон не воспользуется своим дипломатическим влиянием, чтобы решить или по меньшей мере смягчить назревающую в Европе напряжённость, расколы в демократическом мире углубятся», — предупреждает автор статьи.

Иными словам, поясняет он, настоящую опасность представляет решение американского руководства отказаться от либерального порядка. Даже десять лет назад подобный сценарий казался невероятным, но теперь сторонники узкого национализма и сокращения расходов присуствуют на обеих сторонах политического спектра.

«Не будет преувеличением сказать, что либеральный порядок выживет, только если США найдут стремление и решительность его поддерживать. Но для этого, тем не менее, потребуется повторно консолидировать внутреннее политическое согласие, которое порядком поистрепалось в последние годы», — заключает Хал Брэндс.