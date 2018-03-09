Обозреватель Bloomberg: «американский век» закончился в Сирии

«Американский век» закончился, и его конец наступил в Сирии, пишет обозреватель Хэл Брэндс в своей статье для Bloomberg. На смену силам демократии и внушительным моральным достижениям нового мирового порядка приходит конфликт великих держав и новая автократия.

Для всех, кто думал, что сворачивание кампании против «Исламского государства»* приведёт к тому, что гражданская война в Сирии перестанет быть одной из главных тем в СМИ, последние несколько недель стали неприятным пробуждением. Сирийский конфликт не только не пошёл на спад, но и становится всё более напряжённым из-за яростного наступления правительственных сил на районы близ Дамаска, из-за столкновений между израильскими, иранскими и сирийскими силами и из-за недавней конфронтации между американскими силами и «российскими наёмниками», говорится в статье.

Эти события не просто демонстрируют, что сирийский конфликт остаётся пугающей гуманитарной катастрофой. Более важно то, что Сирия стала связующим звеном ряда «дестабилизирующих тенденций», которые подталкивают к кризису весь мировой порядок.

Этот порядок был изначально создан после Второй мировой войны, но достиг «полного расцвета» уже после развала Советского Союза. Эпоха, наступившая после холодной войны, характеризовалась надеждой многих людей на то, что силам порядка и цивилизации удастся, наконец, одержать верх над агрессией и бесчеловечностью, что демократия станет поистине всемирной и что борьба великих держав уйдёт в прошлое. В то время опасность крупной войны была низкой, как никогда. Однако почти 30 лет спустя на смену опрометчивому оптимизму пришли более мрачные тенденции, которые можно наблюдать в Сирии.

Эта арабская страна, уверен автор, представляет собой атаку на саму идею морального прогресса. Но она не одна в своём роде. По всему миру наблюдается отход от давно устоявшихся правовых и этических норм. Мир тянут в «более безжалостную и менее просвещённую эпоху». Китай, у которого, возможно, появится пожизненный правитель, отходит от принципов свободного мореплавания в западной части Тихого океана, а Россия на Украине «нарушила табу на ведение агрессивных и завоевательных войн», говорится в статье.

Однако наиболее серьёзный отход от правовых и этических норм происходит в Сирии. И последствия этого крайне ужасны. Как утверждается в статье, сирийский «режим» продолжает использовать против мирного населения голодные осады, бочковые бомбы и нелегальные вооружения.

«В конце концов, некоторые войны запоминают не столько за пугающий вред, который они нанесли своим участникам и сторонним наблюдателям, сколько за то, что они говорят о состоянии мира в более широком масштабе. Сейчас мы видим, что гражданская война в Испании, например, — это не просто трагический эпизод в истории страны, а демонстрация того, что вся международная система находится в напряжённом состоянии. Сегодня наша собственная международная система становится всё менее эффективной. Если этот процесс продолжится, то однажды, оглянувшись назад в прошлое, мы можем увидеть в Сирии кризис, который стал предвестником более крупномасштабного краха», — подытоживает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.