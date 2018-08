SZ: более сотни американских СМИ решили сообща дать отпор «атакам Трампа»

Свыше сотни изданий по всей Америке объединились, чтобы одновременно выступить с публикациями «против нападок» президента США Дональда Трампа на свободу СМИ, пишет Süddeutsche Zeitung. Американский президент даже называет неприятные ему СМИ «врагами народа», не гнушаясь выражений, которые больше присущи авторитарным режимам, подчёркивается в статье. Сообщается также, что акцию поддержали как крупные региональные издания, так и десятки американских СМИ локального масштаба.

На протяжении последних месяцев в редакциях многих американских изданий размышляют о том, какие меры необходимо предпринять в связи с «непрекращающимися и всё более острыми атаками президента Дональда Трампа на свободную прессу», пишет Süddeutsche Zeitung. Например, на одном из мероприятий ещё в рамках своей предвыборной кампании Трамп назвал присутствовавших там представителей СМИ «ужасными, отвратительными людьми», при этом ещё и показал на них пальцем, подчёркивается в статье.

Кроме того, президент США часто говорил о «мерзких фейковых новостях», которые, по его мнению, распространяют такие известные издания, как The New York Times, The Washington Post, а также ряд телеканалов. В особенности Трамп недолюбливает CNN, поэтому даже не даёт этому телеканалу больше интервью, отмечает Süddeutsche Zeitung.

Американский президент даже называл неприятные ему СМИ «врагами» американского народа. Подобный подход и выражения обычно характерны «только для авторитарных режимов», подчёркивает автор.

По инициативе газеты The Boston Globe свыше 100 изданий по всей Америке объединились, чтобы высказать в этот четверг свою позицию «против нападок Трампа», сообщается в статье. В каждой из газет вышла редакционная статья, которая противостоит его «атакам» на свободу СМИ. При этом каждая редакция составила собственный текст, но с общей тональностью: о том, что подобными нападками на СМИ действующий президент США «осознанно подрывает основы демократии», пишет Süddeutsche Zeitung.

Эту акцию СМИ, которая проходит при поддержке отраслевого союза American Society of News Editors, а также ряда региональных журналистских объединений, поддержали как крупные региональные издания — например, The Denver Post, Houston Chronicle, The Miami Herald и другие, так и десяток локальных газет разной величины. В совместном пресс-релизе организаторы акции написали, что американские газеты должны «дать отпор атакам Трампа на свободную прессу» вне зависимости от их политической направленности: «Наши слова будут различаться, но мы приходим к выводу о том, что эти атаки вызывают обеспокоенность», — цитирует их заявление Süddeutsche Zeitung.

Когда Трамп критикует СМИ на публичных мероприятиях, то часто призывает своих сторонников также высказать мнение на эту тему, и они тоже обычно активно осуждают представителей СМИ, говорится в статье. Например, не так давно Трамп пригласил в гости в свой гольф-клуб в Бедминстере в Нью-Джерси группу байкеров из числа поклонников Harley Davidson. Во время встречи он указал на присутствующих представителей прессы и спросил с ухмылкой: «Что вы думаете о наших СМИ?», — а байкеры в ответ «злобно загудели», сообщает Süddeutsche Zeitung.

А в прошлом месяце, когда Трамп обращался к ветеранам в Канзасе, то заявил: «Подумайте об этом: что вы видите и что читаете — это не то, что действительно происходит». Эта фраза напрямую отсылает к роману-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла, и такая тактика может оказаться довольно успешной среди его фанатов, считает автор: «К излюбленным стилевым методам Трампа с давних пор относится запугивание». Согласно опросу телеканала CBS, только 11 % сторонников Трампа считают, что так называемые мейнстримовые СМИ в США публикуют корректную информацию — и девять десятых опрошенных полагают, что это делает сам президент, констатирует Süddeutsche Zeitung.

«Мы не враги народа», — заявила в этой связи одна из организаторов акции протеста в американских СМИ Марджори Притчард, заместитель руководителя социологического подразделения The Boston Globe. Недавно её коллега из CNN Джим Акоста пытался получить подтверждение этому от Сары Хакаби, офиицального представителя президента Трампа, говорится в статье: «Акоста неоднократно спрашивал её в ходе пресс-конференции, планирует ли она официально заявить, что свободная пресса США не является врагом народа». Однако Хакаби «не захотела» сделать подобное заявление, заключает Süddeutsche Zeitung.