Financial Times: интересы США требуют «дружить» с Россией против Китая

На Западе сегодня игнорируют или сбрасывают со счетов быстрое потепление в отношениях между Россией и Китаем, и это может стать очень большой ошибкой. Как пишет Financial Times, антизападный и антиамериканский альянс, который формируется между Москвой и Пекином, создаёт серьёзную угрозу американским интересам и сегодняшнему мировому порядку.

Одним из главных просчётов западной разведки было то, что она не заметила раскол между Советским Союзом и Китаем, произошедший в годы холодной войны. Как пишет Financial Times, сегодня Запад может допустить прямо противоположную ошибку, поскольку он не воспринимает всерьёз тот антизападный и антиамериканский альянс, который формируется между Москвой и Пекином.

Британское издание отмечает, что представление о том, что Россия и Китай никогда не смогут по-настоящему подружиться, ошибочно и опасно в той же мере, как и догма холодной войны, согласно которой мировой коммунизм являлся нерушимым монолитом.

В то время как многие на Западе игнорируют или сбрасывают со счетов быстрое потепление в отношениях между двумя странами, Владимир Путин и Си Цзиньпин всячески стараются хвалить друг друга, демонстрируя зарождающуюся между ними крепкую мужскую дружбу. В 2013 году Си Цзиньпин стал руководителем КНР, и свой первый зарубежный визит он нанёс в Москву. С тех пор два лидера встречались по меньшей мере 26 раз.

Однако сегодня страны поменялись местами. Если Советский Союз был для Китая «Старшим братом», то сегодняшняя Россия стала для него младшей сестрой. Силы у двух стран далеко не равные, поскольку российская экономика примерно в десять раз меньше китайской, однако экономические отношения исключительно важны для обеих сторон. Китай является крупнейшим в мире импортёром нефти, а Россия в прошлом году стала для него главным поставщиком. Кроме того, Пекин дал Москве кредитов на десятки миллиардов долларов, чтобы застолбить будущие нефтяные и газовые поставки.

Однако, как пишет автор статьи, намного важнее экономических связей военные взаимоотношения между двумя соседями. Во время своей первой зарубежной поездки, которая состоялась в апреле, новый министр обороны КНР Вэй Фэнхэ посетил Москву, где сделал недвусмысленное заявление.

«Китайская сторона прибыла сюда, чтобы продемонстрировать американцам тесные связи между вооружёнными силами Китая и России. Мы приехали поддержать вас», — заявил он своему российскому коллеге.

До недавнего времени корабли китайских ВМС не отходили далеко от своих берегов, но сегодня они регулярно проводят совместные учения с российским военно-морским флотом в Японском и Средиземном морях. Россия много лет отказывалась продавать Китаю самые современные системы вооружений, но сейчас она переменила свою точку зрения.

Как заключает Financial Times, из-за своего усиления и очевидного стремления занять место США в мире Китай для Америки является гораздо более серьёзной и долговременной проблемой, нежели Россия. Генри Киссинджер, ставший в 1972 году архитектором примирения с Китаем, посоветовал Дональду Трампу проводить «никсоновскую стратегию наоборот», то есть дружить с Москвой и изолировать Пекин. Но с учётом продолжающегося расследования возможного сговора с Россией у американского президента нет почти никаких шансов на успешное осуществление этой стратегии. Однако американские институты власти и тот человек, который сменит Трампа на посту президента, должны осознать, насколько серьёзную угрозу зарождающийся российско-китайский альянс создаёт американским интересам и сегодняшнему мировому порядку.