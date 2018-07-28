Клэппер: Путин предпочёл бы встретиться с Трампом на «московском поле» — чтобы сыграть на его эго

Следующую встречу Владимир Путин определённо предпочёл бы провести на своём поле в Москве, так как тогда он сможет лучше к ней подготовиться и сыграть на эго Трампа с помощью помпезных церемоний, заявил в эфире CNN бывший директор Нацразведки США Джеймс Клэппер. Кроме того, по его мнению, это бы позволило ему избежать различных «досадных инцидентов» вроде конфронтации с конгрессом.

Президент Владимир Путин заявил, что пригласил президента Трампа в Москву, но для этого нужны — я цитирую — «соответствующие условия». Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила по этому поводу, что президент не против этого визита, но пока не получил официального приглашения. Всё это произошло, разумеется, после того как Трамп написал в Twitter, что его советник по национальной безопасности пригласил Путина в Вашингтон этой осенью, после чего эта возможная встреча была отложена до начала следующего года.

У нас в эфире бывший директор Национальной разведки генерал-лейтенант в отставке Джеймс Клэппер. Он автор книги «Факты и страхи: тяжёлая правда о жизни в разведслужбах». Директор Клэппер, приглашение в Москву при выполнении «соответствующих условий»… Как вы считаете, что это за «соответствующие условия»?

ДЖЕЙМС КЛЭППЕР, бывший директор Национальной разведки США: Я не знаю, но я считаю очень любопытным то, что после пресс-конференции в Хельсинки Путин позиционирует себя как альфа-самца. Но, мне кажется, что он немного возгордился тем, что ему необязательно лебезить перед США или президентом Трампом. Поэтому теперь он предъявляет условия, чем обычно главы государств не занимаются, когда собираются встретиться с президентом Соединённых Штатов.

Условия могут быть разными. Он мог намекать на референдум на Украине, который был бы плохим событием, определённо противоречащим желаниям украинского правительства. Это может быть если не де-юре, то де-факто признание Асада в Сирии, и, фактически, эвакуация (американских войск. — ИноТВ). Я не знаю, что это могут быть за условия. Но я знаю одно: он, скорее всего, не хотел бы оказаться перед свободной прессой, которая начала бы задавать ему вопросы.

Час назад я говорил с подполковником Ральфом Питерсом, который отметил, что с точки зрения Путина встреча в Москве была бы куда более привлекательной идеей. Он бы мог избежать конфронтации с конгрессом или других подобных досадных инцидентов, например, протестов в США. Он бы мог принять президента Трампа со всей положенной помпой. Как мы знаем, президент Трамп это любит.

ДЖЕЙМС КЛЭППЕР: Думаю, что он прав. Мне кажется, что играть на своём поле в любом случае лучше, чем ездить из своей страны и обратно или встречаться на нейтральной территории. Думаю, что Путин и российское правительство будут определённо лучше контролировать ситуацию и лучше подготовятся. Кроме того, Путин точно сможет поиграть на эго президента с помощью всей этой официальной помпы, которую русские отлично умеют организовывать.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 июля 2018 года.