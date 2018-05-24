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Hill: экс-глава Нацразведки США не сомневается — Россия помогла Трампу победить на выборах

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Бывший глава Нацразведки США Джеймс Клэппер в своей новой книге написал, что Россия помогла Дональду Трампу победить на президентских выборах 2016 года, сообщает The Hill. Однако, как он подчеркнул, российская сторона сама была удивлена тем, что ей удалось это сделать.
Hill: экс-глава Нацразведки США не сомневается — Россия помогла Трампу победить на выборах
Reuters
Бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер в своей недавно опубликованной книге написал, что Россия, без сомнения, причастна к победе Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года, пишет The Hill.
 
Как отмечает издание, отрывок из книги Клэппера был процитирован ведущей MSNBC Рейчел Мэддоу.
 
«Разумеется, усилия России сказались на результате. На выборах они склонили чашу весов в пользу Трампа, и это стало неожиданностью даже для них самих», — написал Клэппер.
 
По его словам, исход выборов изменили менее 80 тыс. избирателей в трёх ключевых штатах.
 
«Я не сомневаюсь, что масштабное усилие со стороны русских оказало влияние на большее количество голосов», — указал экс-директор Национальной разведки США.
 
Книга Клэппера вышла в свет во вторник. Он признался, что изначально не планировал писать её, но президентское правление Трампа побудило его к этому, сообщает The Hill.
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Hill США Северная Америка
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