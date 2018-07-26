1+1: Украине есть чем ответить на «азовскую авантюру» России

Украинские эксперты бьют тревогу: Россия усиливает военное присутствие в Азовском море. Цель — создание помех в работе портов Мариуполя и Бердянска. Также, по мнению «1+1», Украине намекают на то, чтобы она возобновила поставку днепровской воды в Крым. Но стоит ли Киеву идти на уступки, или лучше показать силу?

Блокада Азовского моря: Россия перебрасывает небольшие военные корабли с Каспия, усиливает свой Черноморский флот, увеличивает количество военных на побережье. Эксперты говорят, что цель России — экономически задушить крупные порты в Мариуполе и Бердянске. Можно ли этой проблеме противостоять, и как именно — выяснял Александр Загородний, «1+1».

Не смогли одолеть на суше — взялись за море. Эксперты уверены, что цель россиян — заблокировать украинские порты на Азове. В первую очередь — крупный Мариуполь и Бердянск.

Блокада не классическая, а гибридная. Олег Слободян, пресс-секретарь главы Госпогранслужбы говорит, что российские пограничники задерживают и сутками проверяют торговые суда, которые следуют на разгрузку в украинские порты.

ОЛЕГ СЛОБОДЯН, пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины: Есть информация, что время задержания судов составляет якобы около трёх суток, когда Российская Федерация не даёт разрешение на проход Керченского пролива.

Россияне уже открыто охотятся на украинских рыбаков на Азове, чтобы захватить их в плен. Уже сейчас в России и Крыму сидят под стражей семеро украинских моряков.

А ещё россияне перебрасывают боевые катера с Каспия и серьёзно усиливают Черноморский флот.

АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, руководитель Центра оборонных реформ: Украина должна начать говорить о том, что Россия начала против нас также агрессию с моря, и это может привести фактически к полному блокированию, по меньшей мере, портов Азовского моря.

В этих портовых городах может возникнуть недовольство. Российские спецслужбы как никто умеют разжигать такие конфликты, уверяют эксперты. Украине нужно немедленно усиливать военное присутствие на Азове.

ТАРАС ЧМУТ, глава правления Украинского милитаристского центра: Есть артиллерийские катера проекта Шмель. Подобные катера Россия буквально месяц назад перекинула с Каспийского моря в Керчь для охраны Керченского пролива и района в целом. Мы так же могли их перекинуть с морской охраны с Дуная на Азов. Они также могут транспортироваться по суше.

Нужно показать свою силу на Азове так же, как и в Донбассе, — и тогда ситуация изменится, уверяют эксперты. Конечно, можно попробовать договориться, но нужно знать, о чём именно.

АЛЕКСАНДР ЗАГОРОДНИЙ, корреспондент: И всё-таки, чего добивается Россия от этой азовской авантюры в конечном результате? Эксперты говорят, что соседи пока так тихонечко намекают: вода. Именно вот эта днепровская вода. Если бы Украина дала в Крым российским солдатикам немного этой воды, то, возможно, они бы были более благосклонными и уступчивыми на Азове. Но стоит ли верить россиянам и идти на уступки?

Александр Загородний, Андрей Хлуст, ТСН, 1+1.

Дата выхода в эфир 25 июля 2018 года.