Frankfurter Allgemeine: немцы грязи не боятся

На северо-западе от Гамбурга уже в 13-й раз провели так называемую илистую олимпиаду, сообщает Frankfurter Allgemeine. Её участники по колено в прибрежной грязи соревновались в различных спортивных дисциплинах, от футбола до санных гонок. Игры проходили под девизом «Грязный спорт за чистое дело», а прибыль от их проведения должна пойти в фонд программы борьбы с раком.

«Быть в иле — это всё» — под таким девизом проходили выходные в устье Эльбы к северо-западу от Гамбурга. Это была 13-я «илистая олимпиада». Она проводилась в субботу на берегу Эльбы в районе Брунсбюттеля.

400 «атлетов в иле» соревновались в различных дисциплинах по колено в иле на Эльбе — например, в «илистом» волейболе, футболе и санном спорте. Участники могли завоевать бронзовую, серебряную и золотую медаль. Помимо этого, присутствовали знаки отличия в категориях «самое смешное название команды», «лучший илистый талисман» или «лучший костюм».

Как и раньше, девиз «илистой олимпиады» звучал: «Грязный спорт для чистого дела», потому что и в этом году прибыль от взносов за участие и платы за вход, по словам организаторов, должна пойти на поддержание программы «С силой против рака».

Следующая «илистая олимпиада» должна пройти в 2020 году, то есть через два года.

Дата публикации 22 июля 2018 года.