Haaretz: правозащитники выступили против поставок израильского оружия украинским националистам

Более 40 правозащитников подали жалобу в Верховный суд Израиля, требуя прекращения поставок израильского оружия на Украину, сообщает Haaretz. По информации издания, оружие попадает в руки поддерживаемых властями страны украинских националистов, которые открыто придерживаются неонацистской идеологии. Даже если это оружие в настоящее время используется против русских, следует учитывать возможность того, что в будущем оно может быть повёрнуто против меньшинств в стране, предупреждает издание.

Более 40 правозащитников подали жалобу в Верховный суд, требуя прекращения поставок израильского оружия на Украину, сообщает Haaretz.

Правозащитники утверждают, что это оружие поставляется формированиям, которые открыто поддерживают неонацистскую идеологию. Они также привели доказательства того, что этим оружием пользуется полк «Азов», члены которого состоят в вооружённых силах Украины и получают помощь от Министерства внутренних дел страны.

Издание отмечает, что Министерство обороны Израиля уже не в первый раз вооружает войска, которые придерживаются национал-социалистической идеологии.

В прошлом Израиль вооружал антисемитские режимы (например, генеральскую хунту в Аргентине, убившую тысячи евреев в лагерях), а также нацистов: военного преступника Клауса Барбье в Боливии.

Украинские формирования, использующие израильское оружие, в различных публикациях открыто высказываются в поддержку расистских и антисемитских идей. Некоторые из этих формирований также открыто признают, что симпатизируют неонацистской идеологии и отрицают холокост.

В последнее время на Украине участились случаи нападения на евреев, цыган, журналистов и членов ЛГБТ-сообщества со стороны неонацистских группировок.

Тем временем украинские власти пытаются опровергнуть роль страны в холокосте, переписывая историю Второй мировой войны и восхваляя украинских солдат при помощи законодательства и различных публикаций.

Поскольку Министерство обороны Израиля не раскрывает никакой информации об экспорте оружия — особенно на Украину, — «опасаясь навлечь на себя гнев со стороны России», оценить масштабы его связей с Киевом сложно, «но они, безусловно, существуют», утверждает Haaretz.

Также сообщается, что бывшие офицеры израильской армии тренируют подразделения Национальной гвардии Украины в военном лагере в Днепре. Один из бывших израильских офицеров во время интервью украинскому СМИ признался, что он участвовал в боях на востоке Украины, где проводил инструктажи для украинских солдат. На официальном сайте полка «Азов» также размещены фотографии боевиков с израильскими автоматами «Тавор».

Кроме того, украинские чиновники не раз встречались с представителями Израиля для обсуждения поставок оружия на Украину.

«Всё это является неоспоримым доказательством того, что Израиль поставляет оружие на Украину, зная, что оно попадает в руки экстремистским группировкам правого толка, некоторые члены которых признают себя неонацистами и пользуются поддержкой властей», — пишет издание.

Даже если это оружие в настоящее время используется против русских, следует учитывать разумную возможность того, что в будущем оно будет использоваться для достижения других целей и, возможно, против меньшинств в стране. Тогда уже будет слишком поздно останавливать сотрудничество израильских властей с убийцами. Будет написана «ещё одна глава в мрачной истории» использования израильского огнестрельного оружия, предупреждает Haaretz.