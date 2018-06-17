NZZ: разобщённой Европе нечего противопоставить растущему российскому влиянию

Из-за разобщённости между западными и восточными странами ЕС России удалось усилить своё влияние на всём европейском континенте, пишет автор материала Neue Zürcher Zeitung Оливер Йенс Шмитт. Москва смогла укрепить свои позиции не только благодаря «привлекательной антизападной пропаганде» на востоке Европы, но и благодаря «разгрому правового государства» при поддержке «коррумпированных западных политиков», считает автор.

В ходе своего недавнего визита в Австрию Владимир Путин заверил, что Россия не делает никаких попыток ослабить ЕС, пишет автор материала Neue Zürcher Zeitung, профессор истории Юго-Восточной Европы Венского университета Оливер Йенс Шмитт. Однако в ряде стран Евросоюза, например, в Италии и Австрии, к власти пришли «пророссийские партии».

«Российское влияние не ограничивается правоэкстремистскими, националистическими и евроскептическими партиями, рука Россия простирается в Центральной Европе до социал-демократических, либеральных и консервативных партий. Бывшие западные политики работают в «Газпроме» или на российских олигархов», — утверждает автор.

Страны Восточной Европы ощущают себя «европейцами второго сорта». Это чувство отверженности, непонятое Западом, стало одним из эффективнейших инструментов «российской политики влияния». В отличие от разобщённых стран ЕС, Россия проводит «чёткую внешнеполитическую стратегию», подчёркивает Шмитт.

Эта политика нацелена не только на бывшие советские республики, но и на бывшие страны-сателлиты, которые входят в НАТО или ЕС. Подрыв демократических систем в главных странах Европы — ключевой элемент этой стратегии. Если раньше считали, что Россия не может предложить «ничего, кроме газа и военного запугивания», то сегодня это уже не так: Россия обладает «мягкой силой» и «привлекательной антизападной пропагандой».

Москва стремится внушить: «Вот морально выродившийся Запад, отдалившийся от своих культурных корней, где господствует гендерная идеология, где наблюдается наплыв мигрантов из исламского мира, а вот Россия, защитница христианской культуры и традиционных ценностей». На Западе недооценили «силу этой пропаганды», и восточноевропейские политики воспользовались этой ошибкой Запада в своих интересах.

К примеру, Виктор Орбан, начав с критики политики Берлина, стал «защитником авторитарной системы и открыл двери российскому влиянию». А в Румынии православная церковь организовывает в настоящее время «гомофобский референдум» в поддержку семейных ценностей и находит отклик у многих людей. При этом Брюссель никак не реагирует на «разгром правового государства бухарестскими олигархами».

Растущему российскому влиянию, кажется, нечего противопоставить. Во многих странах к власти пришли «откровенно пророссийские президенты или премьер-министры», например, в Греции, Болгарии, Сербии, Румынии, Венгрии, Словакии, Чехии. «Пророссийские партии» активны в парламентах большинства стран ЕС. В православных странах, таких как Греция, Россия проводит «конфессиональную антизападную пропаганду», в славянских странах, таких как Болгария и Македония, Москва подчёркивает «общую языковую культуру». Даже в традиционно критически настроенной к России Румынии возник дискурс о «православной общности».

Однако, по мнению автора, «экспансия России» не осуществляется сама по себе, а становится возможной благодаря «разрушению правового государства, в котором, как правило, заинтересована коррумпированная политическая элита». Часто это становится возможным благодаря коррупции со средствами ЕС, в освоении которых участвуют в основном западноевропейские фирмы. Также к этому причастны политики в Европарламенте. Консерваторы поддерживают Виктора Орабана, социал-демократы — «румынскую клептократию».

Таким образом, западные элиты подрывают «стабильную правовую государственность на востоке ЕС и расстилают перед Россией красную ковровую дорожку», отмечает автор материала. «Тот, кто хочет защитить либеральную демократию, должен опознавать и вести борьбу с сетями, которые опутали весь континент. У ЕС есть возможность вытеснить российское влияние, в первую очередь посредством защиты прочных общественных институтов. Только так можно создать общественное доверие, только на этой основе можно остановить миграцию миллионов восточно-европейских граждан», — резюмирует автор Neue Zürcher Zeitung.