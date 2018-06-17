Hill: из-за расследования Мюллера промежуточные выборы в США станут для Трампа «критической точкой»

С приближением промежуточных выборов в США и развитием расследования спецпрокурора Роберта Мюллера американская демократия движется к «критической точке», пишет автор материала The Hill Брент Будовски. В накалённой политической обстановке республиканцы стоят перед дилеммой: если они публично поддержат расследование Мюллера, то это может «отпугнуть» избирателей от Трампа, однако такой же риск исходит и от нападок на спецпрокурора, который борется против «российского вмешательства», отмечает автор.
На прошлой неделе специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что Россия готовится к «агрессивной атаке на промежуточные выборы» в Америке, пишет автор материала The Hill Брент Будовски. Выборы приближаются, а расследование Мюллера быстро продвигается вперёд. В настоящее время сильное давление оказывается на две ключевые фигуры в скандале: на бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта и на бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. По словам Будовски, велика вероятность, что оба они признают свою вину и заключат сделку со следствием.
Демократы сплочённо поддерживают Мюллера, и считают, что их шансы на промежуточных выборах увеличатся. В свою очередь, республиканцы расколоты в отношении расследования спецпрокурора. Некоторые, такие как Джон Маккейн, решительно занимают сторону Мюллера, другие, такие как глава комитета конгресса США по делам разведки Девин Нуньес и адвокат Трампа Руди Джулиани, «ведут безжалостную политическую войну против Мюллера». Третья группа республиканцев «в душе поддерживает Мюллера, однако боится отпугнуть от Трампа избирателей перед промежуточными выборами».
С приближением выборов и развитием расследования Мюллера американская демократия достигла «критической точки», а Республиканская партия стоит перед «критическим решением», подчёркивает автор материала. Если республиканцы поддержат Мюллера, они рискуют отпугнуть избирателей от Трампа, если же они будут нападать на Мюллера, то это также грозит им «катастрофическим риском». В свою очередь, Россия, с которой борется Мюллер, может спровоцировать на промежуточных выборах «огромную явку избирателей», которые не являются сторонниками Трампа, резюмирует автор The Hill.
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