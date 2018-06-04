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Sun: на ЧМ-2018 Криштиану Роналду будет защищать силач-тореадор

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Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду решил усилить личную безопасность во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, передаёт The Sun. С этой целью Роналду нанял известного португальского тореадора Нуно Марекоса в качестве личного телохранителя после того, как в его адрес поступила угроза со стороны террористов ИГ.
Sun: на ЧМ-2018 Криштиану Роналду будет защищать силач-тореадор
Reuters

Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду решил всерьёз озаботиться личной безопасностью во время чемпионата мира по футболу 2018 года, передаёт The Sun.

Британский таблоид отмечает, что Роналду нанял известного португальского тореадора Нуно Марекоса в качестве своего личного телохранителя после угроз со стороны террористов ИГ*.

Бывший десантник и борец ММА Марекос уже сопровождал Роналду во время его поездки на финал Лиги чемпионов в Киев и на этот раз отправится с ним в Россию.

«Роналду часто смотрит корриду и лично выбрал Нуно, сочтя его одним из сильнейших людей, которых ему довелось видеть. Он знает, что с ним не станут связываться, если рядом будет кто-то вроде него. Нуно сопровождал его почти повсюду в Киеве, и он будет сопровождать его и на чемпионате мира», — приводит издание слова источника, имя которого не называется.

Марекос привык рисковать своим здоровьем и жизнью, развлекая зрителей португальской версией корриды, пишет The Sun. Во время выступления восемь человек выстраиваются в линию, прежде чем схватить и попытаться совместно побороть быка. При этом именно Марекос как лидер сталкивается с быком и хватает его первым. Отмечается, что тореадоры борются с быком «мышцами и интеллектом».

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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источник
Sun Великобритания Европа
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