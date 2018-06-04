Sun: на ЧМ-2018 Криштиану Роналду будет защищать силач-тореадор

14:27 Директор по развитию хоккеистов «Вашингтона» наполнил Кубок Стэнли мороженым Директор по развитию игроков «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик наполнил завоёванный командой Кубок Стэнли мороженым.

14:19 Владелец шахты в Челябинской области связал эвакуацию горняков с учениями В АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которой принадлежит шахта «Центральная» в Челябинской области, заявили, что эвакуация шахтёров из-за возгорания была проведена в рамках учений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

14:05 Кремлёв высказался о политизированных комментариях на Украине после боя Гассиев — Усик Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение относительно политизированных комментариев о бое между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

13:57 СМИ: Трамп расстроен из-за отсутствия быстрого прогресса по ситуации с КНДР Президент США Дональд Трамп «расстроен» в связи с отсутствием «немедленного прогресса» по проблеме Северной Кореи после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет газета The Washington Post.

13:46 В Бразилии сообщили, что ЦСКА отказался продать Витиньо во «Фламенго» Руководство московского ЦСКА вышло из переговоров о трансфере бразильского форварда Витиньо во «Фламенго».

13:40 Посол: России и Японии нужно стремиться к компромиссу по мирному договору Посол России в Японии Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что Москве и Токио необходимо стремиться к взаимоприемлемому решению по вопросу мирного договора.

13:30 «Ротор» арендовал стадион «Волгоград Арена» на 11 матчей Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Ротор» взял в аренду на 11 матчей стадион «Волгоград Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

13:25 В ЛНР заявили о размещении ВСУ ракетных комплексов возле линии соприкосновения Военнослужащие Вооружённых сил Украины разместили зенитные ракетные комплексы возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий.

13:17 СМИ: Бэйл отменил свадьбу из-за отца невесты Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл отменил свадьбу со своей подругой Эммой Рис-Джонс.

13:13 Эксперты: реальные зарплаты в Белоруссии оказались выше российских Эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики в ходе сравнения зарплат в долларовом эквиваленте установили, что реальные зарплаты в Белоруссии выше, чем в России.

13:01 Валуев назвал «убогим финтом» попытку политизировать победу Усика Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с RT поделился мнением, что заявление украинского лидера Петра Порошенко, который приравнял победу своего соотечественника Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) к «символу борьбы» Украины, вызывает удивление. По словам парламентария, попытки политизировать данное событие делают именно украинские политики, а обычные люди просто получали удовольствие от мероприятия.

12:59 ВВС перехватили легкомоторный самолёт над гольф-клубом Трампа в Нью-Джерси Истребитель Военно-воздушных сил США перехватил небольшой самолёт, пролетевший в ночь на 22 июля над гольф-клубом, принадлежащим президенту страны Дональду Трампу.

12:55 Агент Варга считает, что цена на Головина может возрасти до €50 млн Известный футбольный агент Шандор Варга высказал мнение, что трансферная цена полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина может возрасти до €50 млн.

12:45 В ОНК Москвы сообщили о находящемся в СИЗО «Лефортово» обвиняемом в госизмене мужчине Суд санкционировал арест подозреваемого в госизмене Виктора Кудрявцева, он был доставлен в СИЗО «Лефортово». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева.

12:42 Путин считает, что День российского бокса станет важным этапом подготовки к ОИ-2020 Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Дня российского бокса, отметив, что это мероприятие станет важным этапом подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года.

12:33 РФС и JFA подписали соглашение о сотрудничестве Российский футбольный союз (РФС) и Японская футбольная ассоциация (JFA) подписали соглашение о сотрудничестве.

12:31 На Украине владельцу маршрутки объявили о подозрении после ДТП с 10 погибшими На Украине прокуратура сообщила о подозрении в отношении владельца маршрутного такси, попавшего в ДТП в Житомирской области, в результате которого погибли 10 человек.

12:14 Кремлёв заявил, что многие хотели бы увидеть бой-реванш между Гассиевым и Усиком Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

12:12 Президент Ирана посоветовал Трампу «не играть с огнём» Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не следует «играть с огнём». Об этом сообщает агентство Tashim.

12:00 Сборная России поблагодарила братьев Березуцких за выступления Пресс-служба сборной России по футболу поблагодарила защитников Алексея и Василия Березуцких за выступления в составе национальной команды.

11:54 Мексиканский футболист Маркес объявил о завершении карьеры Защитник сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес объявил о завершении профессиональной карьеры.

11:48 Возле авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили два неизвестных беспилотника К авиабазе Хмеймим в Сирии два раза приближались неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), их уничтожили российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель базы.

11:42 Федун заявил, что у «Спартака» переизбыток игроков Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун высказал мнение относительно усиления состава команды.

11:40 Министр иностранных дел Греции назвал Лаврова одним из лучших дипломатов Глава МИД Греции Никос Котзиас в интервью AMNA заявил, что считает министра иностранных дел России Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене.

11:29 Федун рассказал о будущем Карреры в «Спартаке» Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о будущем главного тренера Массимо Карреры в команде.

11:27 СМИ: В ЮАР при вооружённом нападении на микроавтобус погибли 11 человек В Южно-Африканской Республике в результате нападения вооружённых людей на микроавтобус погибли 11 человек. Об этом информирует телеканал eNCA.

11:13 Falcon 9 успешно вывела на орбиту канадский спутник Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела канадский коммуникационный спутник Telstar 19 Vantage на орбиту. Об этом сообщается в Twitter компании SpaceX.

11:13 Капитан «Сент-Луиса» стал отцом тройни Защитник и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело стал отцом.

11:05 Ибрагимович ответил на вопрос о своём влиянии на футбол в США Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович ответил на вопрос, изменился ли футбол в США после его прихода в чемпионат.

11:01 На стройке моста через Амур обрушились конструкции и кран из-за паводка На месте строительства моста через реку Амур, соединяющего Амурскую область с китайской провинцией Хэйлунцзян, из-за паводка произошло обрушение четырёх пролётов временного рабочего моста и строительного крана.

10:54 СМИ: Терри намерен завершить карьеру и может стать экспертом на телевидении Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри намерен завершить профессиональную карьеру.

10:51 Более 160 горнорабочих эвакуируют из шахты в Челябинской области В Челябинской области из шахты «Центральная» были эвакуированы более 160 шахтёров из-за возникновения небольшого возгорания.

10:40 Клопп сообщил, что Салах полностью восстановился после травмы плеча Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что форвард команды Мохамед Салах полностью восстановился после травмы плеча.

10:34 В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, который поздравил своего соотечественника Александра Усика с победой над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), назвав её «символом борьбы» Украины.

10:27 Виталий Кличко заявил, что победа Усика важна не только для его карьеры, но и для Украины Почётный и вечный чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе и мэр Киева Виталий Кличко поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

10:25 Число жертв наводнений во Вьетнаме возросло до 20 Во Вьетнаме число погибших в результате наводнений и вызванных ими оползней увеличилось до 20. Об этом информирует портал VN Express.

10:14 Президент WBC заявил, что гордится Гассиевым и Усиком, встретившимся в финале WBSS Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

10:13 В Волгоградской области в результате ДТП погибли пять человек В Волгоградской области на трассе Москва — Волгоград в результате столкновения двух легковых автомобилей со стоящим грузовиком КамАЗ погибли пять человек.

10:03 Исследование: американцев не волнует «российское вмешательство» Иммиграция и экономические проблемы волнуют граждан США гораздо больше, чем разговоры о вмешательстве России в выборы. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup о самых важных для американцев проблемах.

09:54 Глава IBF назвал великим бой Гассиева и Усика в финале WBSS Президент Международной боксёрской федерации (IBF) Дэрил Пиплс поделился впечатлениями от боя между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

09:47 В МИД Израиля заявили об эвакуации из Сирии членов организации «Белые каски» Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что израильская сторона эвакуировала из Сирии членов организации «Белые каски».

09:43 Рябинский не знает, почему Гассиев не смог особо себя проявить в бою с Усиком Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал поражение россиянина Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

09:37 В Японии определились с именами талисманов Олимпиады и Паралимпиады 2020 года Талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио получили имена.

09:30 Валуев заявил, что Усик был объективно сильнее Гассиева в финале WBSS Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал поражение соотечественника Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

09:22 Рябинский высказался о словах Порошенко после победы Усика над Гассиевым Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о победе Александра Усика над Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

09:21 СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП в Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек, включая троих детей, в ДТП в Свердловской области.

09:14 Ковалёв считает, что Гассиеву не стоит расстраиваться из-за поражения от Усика Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал поражение соотечественника Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

09:09 Ракета Falcon 9 с канадским спутником стартовала в США На мысе Канаверал во Флориде произошёл запуск ракеты Falcon 9 с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage.

08:58 Гройсман заявил, что предложит Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить украинскому боксёру Александру Усику звание героя. Об этом он написал в своём Facebook.