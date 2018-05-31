AS: Криштиану Роналду грозит 8 лет тюрьмы за неуплату налогов

Налоговые службы Испании отвергли предложение португальского футболиста мадридского клуба «Реал» Криштиану Роналду в рамках дела о неуплате налогов на сумму €14,7 млн, сообщает испанское издание AS.

Как отмечается в статье, спортсмен предложил выплатить испанским властям €14 млн и признать свою вину в обмен на снижение наказания до двух лет тюрьмы, которое из-за отсутствия у него судимостей стало бы условным.

Однако налоговики отвергли предложение футболиста и потребовали выплатить не только неуплаченную в виде налогов сумму, но и штрафы, расходы и проценты — в целом €28 млн. Причём сделать это нужно до 15 июня.

В противном случае после чемпионата мира по футболу ему придётся предстать перед испанским судом, по итогам которого он может получить восемь лет тюрьмы или больше. По крайней мере, именно такое наказание потребовала прокуратора Испании в случае с другим известным футболистом Хаби Алонсо, которого также обвиняют в неуплате налогов, сообщает AS.