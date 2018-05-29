Немецкий экономист: «разрушительная политика США» толкает Европу на Восток

Разрыв Вашингтоном ядерной сделки с Ираном направлен на «смену иранского режима» и тем самым на ослабление оси Пекин — Москва — Дамаск — Тегеран, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten экономический эксперт Фолькер Хельмайер. Америка «разрушительно относится к мировому сообществу» и не соблюдает международное право, что подталкивает Европу «эмансипироваться» от США и переориентироваться на Восток, добавил эксперт.

Отказавшись от ядерной сделки с Ираном и оказывая давление на Европу, США стремятся к «гегемонии», заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten экономист, главный аналитик компании Fondsboutique Solvecon Invest Фолькер Хельмайер. «Политика США по смене режимов» на Ближнем Востоке, на Украине и в Северной Африке не только не достигла своих целей, но и оставила после себя «разрушения, смерть, горе и обнищание» и спровоцировала поток беженцев в Европу, подчеркнул эксперт.

Попытка США изолировать Иран — это попытка «завуалированной смены режима». Таким образом наносится удар по оси Пекин — Москва — Дамаск — Тегеран. «Косвенно США говорят остальному миру, что соглашения с Вашингтоном должны соблюдаться только тогда, когда это выгодно США», — отметил Хельмайер.

Нынешнюю политику Вашингтона следует понимать как ответ на финансово-экономический подъём развивающихся стран с целью многополярного мирового порядка. Иран играет важную роль в проекте Нового шёлкового пути. «На конструктивную для людей инфраструктурную политику Китая США пытаются ответить деструктивной политикой «смены режима», — заявил эксперт.

США разрушительно относятся к мировому сообществу. Международное право действует для всех, кроме США. Фактически Америка ставит под сомнение ООН, МВФ и ВТО, на которых основывалась власть и претензии США в послевоенную эпоху. «В этой ситуации континентальная Европа, как пострадавшая от американской политики, больше не может быть союзником США. Эмансипация должна быть обязательной, будущее лежит на Востоке», — резюмировал Хельмайер.