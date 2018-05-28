FT: Польша недовольна, что дотации Брюсселя перераспределяют с востока на юг

Европейский союз планирует сократить свою политику по сплочению государств и изменить принцип распределения финансирования, сообщает Financial Times. Как уточняет издание, в результате Польша и Венгрия могут получить на 20—25% меньше денег, а Греция, Италия и Испания — на 5—10% больше. Польские политики критикуют эту реформу и считают её несправедливой.

Польша раскритиковала «абсолютно несправедливые» планы Брюсселя сократить её программу развития на четверть и при этом поддержать Грецию и Италию, которые страдают от финансового кризиса, сообщает Financial Times. Речь идёт о европейской программе по сплочению, которую собираются как сократить в абсолютном объёме, так и изменить порядок распределения денег.

«Я не считаю, что это хорошая политика», — заявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский. По его словам, особенно сильный удар эти планы наносят по Польше, которая сейчас больше других получает из европейского бюджета.

Европейская комиссия уже говорила о том, что собирается на 10% сократить свои траты на политику по сплочению. Во вторник она должна огласить новый механизм распределения денег, отмечает издание. Получатели этой помощи беспокоятся из-за того, что Еврокомиссия думает изменить принцип дотаций: к ВВП страны добавятся иные критерии вроде уровня безработицы, образования, изменения климата и количества мигрантов.

В таком случае Польша и Венгрия получат на 20—25% меньше денег, а Греция, Италия и Испания — на 5—10% больше. За период 2014—2020 годов Польша, например, получила по этой программе €80 млрд. По мнению Квецинского, такое перераспределение бюджетов с востока на юг несправедливо, учитывая, что десять лет назад, когда уровень безработицы в Центральной и Восточной Европе был высоким, Евросоюз отказался включать этот критерий в свои расчёты.

Помимо этой реформы в отношениях Варшавы и Брюсселя растёт напряжённость и по вопросам судебного законодательства. Польша резко реагировала на отдельные предложения Брюсселя увязать финансирование с соблюдением верховенства права, но изменения в политике по сплочению ударят по Варшаве гораздо сильнее, предупреждает Financial Times.