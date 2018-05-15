Guardian: на экзамен без обуви и без рукавов — борьба со шпаргалками в Индии набирает обороты

В индийском округе Музаффарпур, где списывание стало большой проблемой и местные власти уже запретили сдавать экзамены в обуви, чтобы предотвратить использование шпаргалок, сотрудники одного из колледжей решили обрезать студенткам рукава. Как сообщает The Guardian, инициатива вызвала возмущение в обществе, и учебному заведению запретили проводить экзамены.

Чтобы решить проблему списывания на экзамене, сотрудники одного из индийских колледжей обрезали студенткам рукава. В итоге учебному заведению вовсе запретили проводить экзамены, сообщает The Guardian.

Видео показал один из местных телеканалов: в округе Музаффарпур штата Бихар, перед тем как запустить учащихся в здание, где проводился экзамен, сотрудники колледжа обрезали им рукава ножницами и лезвиями. Эта инициатива привела к протестам перед другими экзаменационными центрами и возмущениям в соцсетях.

Лалан Прасад Сингх, отвечающий за работу образовательных учреждений по округу, заявил, что рукава учащимся обрезали, «чтобы защитить экзаменующихся», однако добавил, что была начата проверка. «Учебному заведению запретили проводить экзамены», — сообщил чиновник журналистам, после того как среди местных жителей поднялась волна возмущения.

Как поясняет издание, списывание на экзаменах — большая проблема в Музаффарпуре. В феврале за это исключили порядка 1 тыс. учащихся. В 2016 году во время набора в армию в округе экзаменующихся заставили сидеть в одних трусах. Чтобы учащимся было сложнее проносить с собой шпаргалки, местные власти уже запретили проходить в зал для экзаменов в обуви.