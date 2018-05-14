CNN: сохранение иранской сделки зависит от «уникального положения» России

Москва способна повлиять на дальнейшую судьбу ядерной сделки с Тегераном, считает корреспондент CNN Мэтью Чанс. По его словам, Россия может убедить Иран продолжить соблюдение этого договора, учитывая дружеские отношения между двумя странами.

Корреспонденты CNN освещают эту историю со всех сторон. В иранском Тегеране нас ожидает Фред Пляйтген, но мы начнём с Мэтью Чанса, который в реальном времени следит за развитием событий из Москвы.

Мэтью, приезд (министра иностранных дел Ирана. — ИноТВ) Джавада Зарифа в Москву вновь предоставляет России возможность стать влиятельной силой на Ближнем Востоке и даже ещё теснее сотрудничать с европейскими государствами, которые не поддерживают решение США выйти из этой (ядерной. — ИноТВ) сделки.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Да, так и есть. Я полагаю, для России это очень необычное положение. Мы привыкли видеть, что она занимает противоположную большинству западных государств сторону в политических разногласиях. Разумеется, она всё ещё занимает противоположную сторону, если говорить о Соединённых Штатах.

Россия — одна из участниц ядерного соглашения. Она продолжает решительно его поддерживать. И, по всей видимости, страна работает совместно со своими, как бы она выразилась, европейскими партнёрами, чтобы попытаться спасти те аспекты сделки, которые может спасти.

И вы правы. Россия занимает уникальное положение, когда дело касается Ирана. Ведь у неё очень дружеские отношения с Ираном, которые не ограничиваются ядерной сделкой. Они воюют вместе с Ираном в Сирии, чтобы поддержать их общего союзника Башара Асада. Иными словами, у неё также есть определённый рычаг давления на Иран.

Для России это означает, что она может стать посредником, чтобы побудить Иран остаться в рамках ядерной сделки. И это станет дипломатическим переворотом, учитывая её отношения с европейцами. Европейцы теперь во многом зависят от России, от того, удастся ли ей удержать Иран в этом соглашении, Джордж.

Очень интересно. Разумеется, открытым остаётся вопрос, удастся ли вообще спасти эту сделку. Мэтью, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 мая 2018 года.