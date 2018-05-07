FT: Иран предостерёг США от совершения «исторической ошибки»

США пожалеют, если решат выйти из ядерного соглашения с Ираном. Об этом в своём телеобращении заявил президент Исламской республики Хасан Роухани. По словам политика, Тегеран намерен «сопротивляться» любому решению Дональда Трампа по этому вопросу, передаёт Financial Times.

Американские власти совершат «историческую» ошибку, если откажутся от ядерной сделки с Ираном. С таким предупреждением выступил президент ближневосточной республики Хасан Роухани, пишет Financial Times.

«Если США покинут ядерное соглашение, то вскоре пожалеют об этом так, как не жалели никогда в истории», — пообещал в своём телеобращении иранский лидер. Он добавил, что Тегеран намерен «сопротивляться» любому решению Дональда Трампа по этому вопросу.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призывают Белый дом сохранить ядерную сделку и продлить отсрочку санкций против Тегерана. Французские и немецкие дипломаты также надеются, что британский премьер-министр Тереза Мэй отправится в Вашингтон, чтобы убедить Трампа не выходить из договора, который он ранее называл «безумным».

Когда в начале года американский президент продлил режим снятия санкций с Ирана, он предупредил, что это «последний шанс» исправить «ужасные недостатки» соглашения с помощью дополнительных мер. В качестве крайнего срока он назначил 12 мая, напоминает издание.

Как поясняется в статье, Трамп хочет включить в соглашение иранскую программу по разработке ракет дальнего радиуса действия. По его словам, действующий документ обходит эту тему «почти полным молчанием».

Financial Times отмечает, что ядерная сделка была подписана США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и Ираном в 2015 году. Этот договор считался одним из крупнейших внешнеполитических успехов президента Барака Обамы.