FT: Иран предостерёг США от совершения «исторической ошибки»

США пожалеют, если решат выйти из ядерного соглашения с Ираном. Об этом в своём телеобращении заявил президент Исламской республики Хасан Роухани. По словам политика, Тегеран намерен «сопротивляться» любому решению Дональда Трампа по этому вопросу, передаёт Financial Times.
Американские власти совершат «историческую» ошибку, если откажутся от ядерной сделки с Ираном. С таким предупреждением выступил президент ближневосточной республики Хасан Роухани, пишет Financial Times.
«Если США покинут ядерное соглашение, то вскоре пожалеют об этом так, как не жалели никогда в истории», — пообещал в своём телеобращении иранский лидер. Он добавил, что Тегеран намерен «сопротивляться» любому решению Дональда Трампа по этому вопросу.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призывают Белый дом сохранить ядерную сделку и продлить отсрочку санкций против Тегерана. Французские и немецкие дипломаты также надеются, что британский премьер-министр Тереза Мэй отправится в Вашингтон, чтобы убедить Трампа не выходить из договора, который он ранее называл «безумным».
Когда в начале года американский президент продлил режим снятия санкций с Ирана, он предупредил, что это «последний шанс» исправить «ужасные недостатки» соглашения с помощью дополнительных мер. В качестве крайнего срока он назначил 12 мая, напоминает издание.
Как поясняется в статье, Трамп хочет включить в соглашение иранскую программу по разработке ракет дальнего радиуса действия. По его словам, действующий документ обходит эту тему «почти полным молчанием».
Financial Times отмечает, что ядерная сделка была подписана США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и Ираном в 2015 году. Этот договор считался одним из крупнейших внешнеполитических успехов президента Барака Обамы.
Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов в беседе с Nation News оценил публикацию американских СМИ о том, что в связи с глобальным потеплением Северный морской путь может стать для России собственным «Суэцким каналом».
Канадский тренер Даг Хау подтвердил информацию о конфликте, возникшем между наставником Этери Тутберидзе и двукратной вице-чемпионкой Олимпиады 2018 года фигуристкой Евгенией Медведевой после Игр в Пхёнчхане.
Внутреннее расследование РКК «Энергия» признало преднамеренность появления отверстия от сверла в космическом корабле «Союз», однако не нашло виновных, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Специалисты Службы безопасности Украины (СБУ) заявили о найденном во время обыска частного дома в Донецкой области тайнике с оружием и боеприпасами. Соответствующее сообщение разместила на сайте пресс-служба ведомства.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило информацию о том, что испанское антидопинговое агентство ведёт расследование в отношении полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал информацию Центра общественных связей ФСБ о задержании члена ИГ*, который готовил убийство одного из лидеров самопровозглашённой Донецкой народной республики по заданию ВСУ.
Правительство Нидерландов прекращает финансирование сирийской оппозиции и организации «Белые каски» в связи с признанием такой стратегии неэффективной. Об этом на брифинге заявили глава МИД страны Стеф Блок и министр по делам внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Кааг.