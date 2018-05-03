Yle: украинцев в Польше встречают «с распростёртыми объятиями» — не хватает рабочей силы

Вступление Польши в ЕС создало в стране мощный отток рабочей силы, который успешно восполняют мигранты с Украины, пишет Yle. Как отмечает издание, получив временное или постоянное разрешение на работу, украинцы начинают получать в разы больше денег, чем на родине, что привело к тому, что очень многие из них домой возвращаться не собираются.

В каждом польском городе можно услышать украинскую или русскую речь — оба языка в ходу на Украине. На конец прошлого года в Польше находилось 2 млн украинцев, и, как ожидается, их будет ещё больше, пишет Yle.



В этой стране они могут получать в разы больше, чем на родине. Кроме того, некоторые сочетают там учёбу с работой.



Ирина, Богдан и Игорь учатся в университете в Люблине. Эти трое второкурсников изучают менеджмент. 18-летняя Ирина приехала из Киева, Игорь — из Запорожья и живёт в Польше уже год. Что касается киевлянина Богдана, то он успел как поучиться программированию, так и поработать.



Все трое хотели повидать мир, и Польша стала их первым, но необязательно последним этапом на пути.



«На Украине есть много фирм, которые занимаются как устройством на работу, так и обучением в Польше. Так что всё было не слишком сложно», — отмечает Ирина.



В этом учебном году она работает официанткой и кассиром в ресторане. В час она получает около €3, чего с учётом налогов хватает для того, чтобы оплачивать обучение, снимать жильё и покупать прочие необходимые вещи, так как Польша — это довольно дешёвая страна.



Игорь работает в пабе и уже успел занять там руководящую должность, в то время как Богдан пишет сайты для украинских фирм, а также получает небольшую финансовую помощь от своих родителей. Оба парня снимают двухкомнатные квартиры и платят около €150 в месяц за аренду.



Хотя учебный процесс оказался достаточно гибким, учитывая, что студенты знали только русский и украинский, им поначалу пришлось нелегко. Однако через год-полтора они вполне освоили польский, так как он отличается от украинского примерно как шведский от датского, напоминает Yle.



«Несколько лет назад практически каждый второй на Украине либо побывал в Польше, либо находится там, либо туда направляется, — рассмеялся Игорь в ответ на вопрос о том, как он оказался в этой стране. — Здесь хорошо, близко и почти как дома».



«От Люблина до украинской границы всего несколько десятков километров. Садишься на прямой ночной автобус и за какие-нибудь €20 ты уже дома в Киеве», — вставил Богдан.



Большой плюс их студенческих виз заключается в том, что он автоматически даёт им разрешение на работу. Большинство же украинцев получает разрешение на сезонные работы, хотя многим всё-таки удалось получить постоянные разрешения.



Среди факторов, которые привели к массовому исходу с Украины в Польшу, по мнению издания, числятся «оккупация Россией Крымского полуострова» и война на востоке страны, которая привела к резкому падению ВВП и гиперинфляции. Кроме того, уровень жизни украинцев, который и так был одним из самых низких в Европе, упал в два раза.



После вхождения Польши в состав ЕС в 2004 году более двух миллионов поляков сразу же отправились в «старую Европу», прежде всего в Великобританию, Германию и Ирландию, рассчитывая на более высокие зарплаты. В результате в Великобритании миллион поляков стал в кратчайшие сроки крупнейшим нацменьшинством.



В Польше начал ощущаться серьёзный недостаток рабочей силы — на уровне 10%. Приняв это во внимание, Варшава несколько лет назад упростила гражданам из Белоруссии, Украины, России, Молдавии, Армении и Грузии процедуру получения разрешения на работу. Результат «превысил все ожидания»: люди начали приезжать в огромном количестве, причём 90-95% — из Украины. Польские работодатели встретили их «с распростёртыми объятиями».



В основном украинцы работают в сельскохозяйственном секторе, на стройках, производстве, а также занимают позиции в сфере услуг. В среднем они с учётом налогов получают от €500 до €700, что в 3-4 раза больше, чем они могли бы получать на схожих должностях на Украине.



Каждый год в совокупности они отсылают домой €2-3 млрд. Некоторые украинцы говорят, что они хотят остаться в Польше навсегда и уже даже получили постоянный вид на жительство. Кроме того, их зарплаты постоянно растут, потому что поток с востока не смог в полной мере удовлетворить в Польше спрос на рабочую силу.



Таким образом, по мнению Yle, от рабочей миграции выиграла и Польша, и Украина. На данный момент лишь около 80 украинских граждан получили в Польше официальный статус беженца; в основном речь идёт о людях из Крыма и охваченной войной Восточной Украины.



Ирина, Богдан и Игорь собираются остаться в Польше — во всяком случае, до тех пор, пока не получат степень бакалавра. Однако Богдан предпочёл бы в будущем переехать из Польши в страну с гораздо более высоким уровнем жизни. Игорь же собирается по окончанию учёбы отправиться повидать мир. Ирина со своим решением ещё не определилась.



«Но на Украину никто из них возвращаться не хочет», — подводит итог Yle.