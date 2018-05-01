Independent: митинг в поддержку Telegram собрал тысячи москвичей

В понедельник тысячи москвичей вышли на митинг против блокировки Telegram и интернет цензуры, пишет The Independent. Как отмечает издание, организаторы протестов надеются, что смогли послать властям чёткий сигнал, что им не нужен интернет в китайском или иранском стиле.
В понедельник тысячи москвичей вышли на митинг против интернет-цензуры и запрета мессенджера Telegram, пишет The Independent.
Учитывая, что 13 апреля российский суд объявил это приложение вне закона, власти вполне логично попытались его заблокировать. Однако их действия привели к неполадкам в интернете, тогда как сам Telegram продолжал работать. Теперь же, по мнению The Independent, многие опасаются, что Кремль наложит ещё большие информационные ограничения.
Вооружившись плакатами, демонстранты, — в основном молодёжь, — пытались разными способами выразить своё недовольство властям. В частности, они запускали в воздух бумажные самолётики — символ Telegram.
Основатель приложения Павел Дуров, находящийся в добровольном изгнании, назвал мероприятие «беспрецедентным». Кроме того, он призвал к «цифровому сопротивлению» и даже запустил новый русскоязычный канал в Telegram накануне протестов.
Количество митингующих оценивается в 12,3* тыс. человек, пишет британское издание. Таким образом, отмечает газета, оппозиции удалось достичь максимальной явки за последнее время. «Ваша энергия меняет мир», — написал по этому поводу Дуров в соцсетях.
На митинге, по мнению The Independent, чувствовалась сильная энергетика. Чем дольше продолжалась акция протеста, тем речи становились громче, а лица — краснее. Одним из первых протестующих, появившихся на сцене, был предприниматель Александр, который пожаловался на то, что из-за «неуклюжего подхода Кремля» оказался закрыт доступ к играм на PlayStation. «Я понимаю вашу боль», — сказал он толпе.
По мнению организаторов акции, власти дали мероприятию зелёный свет, чтобы иметь предлог для запрета «главного мероприятия», которое должно состояться в субботу.
«Мы получили все документы вечером в четверг, так что мы сами не знали, чего ждать, — заявил председатель Либертарианской партии России Сергей Бойко. — Однако я надеюсь, что нам удалось послать чёткий сигнал тем, кто хочет создать в России интернет в китайском или иранском стиле».
* По данным ГУ МВД России по столице, в согласованном митинге в поддержку Telegram в Москве приняли участие 7,5 тыс. человек. (прим. ИноТВ).
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