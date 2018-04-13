New York Times: для блокировки Telegram российскому суду понадобилось всего 18 минут

По итогам заседания суда Москвы, длившегося всего 18 минут, Кремль получил право «немедленно заблокировать» популярный мессенджер Telegram, сообщает The New York Times. Ранее российские спецслужбы обратились к руководству Telegram с требованием предоставить доступ к сообщениям пользователей, однако, по словам создателя мессенджера Павла Дурова, это «невозможно», так как все сообщения зашифрованы индивидуально и «единого ключа» не существует.

Суд Москвы позволил правительству России заблокировать мессенджер Telegram, после того как последний отказался предоставить российским спецслужбам возможность читать зашифрованные сообщения пользователей, сообщает журналист The New York Times Нил Макфакухар.

Роскомнадзор обратился к суду за разрешением немедленной блокировки Telegram. Заседание суда заняло всего 18 минут, в знак протеста представители Telegram запретили своим адвокатам присутствовать на нём. Решение было принято спустя месяц после того, как Telegram проиграл иск против ФСБ, которая потребовала доступ к сообщениям пользователей. Кремль добился решения благодаря антитеррористическому закону 2016 года, который даёт спецслужбам право доступа к зашифрованным сайтам.

По словам руководства Telegram, мессенджером ежемесячно пользуются 200 млн человек, в том числе жители бывших советских республик и Ближнего Востока. Благодаря сильной защите приложение пользуется популярностью у ИГ* и у других экстремистских групп, отмечает автор материала. Ранее основатель Telegram Павел Дуров и другие эксперты заявили, что «Кремль требует невозможного», так как шифровка мессенджера происходит на индивидуальном уровне и универсального ключа не существует. Блокировка ставит Кремль в «неловкое положение», так как Telegram широко используется правительственными ведомствами, в том числе пресс-службой президента Владимира Путина.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, «существует определённый закон, который требует, чтобы определённая информация попадала к определённым службам Российской Федерации». Он также добавил, что его ведомство перейдёт на другое приложение, как только Telegram будет заблокирован. По словам представителей правительства, Telegram можно легко найти замену. К примеру, Министерство иностранных дел планирует перейти на Viber. Telegram имеет право обжаловать решение суда, что может занять от 10 дней до месяца, при этом суд дал Роскомнадзору право немедленно заблокировать мессенджер, резюмирует автор The New York Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.