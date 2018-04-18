SZ: блокировка Telegram губит «успешный глобальный проект made in Russia»

Блокировка Telegram Роскомнадзором «несовместима с законом и принципами защиты данных», заявил основатель мессенджера Павел Дуров. По мнению Süddeutsche Zeitung, запрет мессенджера стал не только «новым шагом в ограничении свободы мнения в России», но и «разрушением одного из самых успешных проектов made in Russia».

«Борьба против свободы слова требует много жертв, однако, насколько известно, до сих пор среди них нет террористов», — пишет журналист Süddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. С начала недели Роскомнадзор заблокировал более 16 млн IP-адресов, чтобы нейтрализовать мессенджер Telegram. С самого начала Telegram предлагал возможность зашифрованного общения, что сделало его популярным инструментом среди «противников Кремля». ФСБ потребовала от мессенджера доступ к сообщениям — якобы потому, что через него общаются террористы. По словам Дурова, подобное требование несовместимо с законом и с «принципами защиты данных».

В начале года Дуров собрал у инвесторов $850 млн, чтобы создать на основе Telegram криптовалюту, которая работала бы так же просто, как и сам мессенджер. Учитывая, что Telegram имеет 200 млн пользователей по всему миру, число потенциальных клиентов было бы изначально огромным. По сравнению с этим числом 15 млн пользователей в России не имеют особого значения, и спорить из-за них с ФСБ означало бы «навредить глобальной бизнес-модели», отмечает автор материала.

Российским пользователям советуют перейти на альтернативные сайты, которые принадлежат компании Mail.ru Group. Большинством акций Mail.ru владеет миллиардер Алишер Усманов, «хранящий верность Владимиру Путину». Четыре года назад концерн приобрёл «ВКонтакте» и вытеснил Дурова из компании.

Оставшиеся в России либеральные СМИ критикуют не только «новый шаг в ограничении свободы мнения», но и напоминают о том, что Дуров — это один из немногих примеров менеджера, который разбогател в России «не с помощью связей и энергоносителей, а с помощью высоких технологий и инновационного продукта, который используется во всём мире». «В то время как в России стало модно развивать автаркию и отказываться от всех импортных продуктов с Запада, один из самых успешных проектов made in Russia разрушается государством, а его основателя выдворяют», — резюмирует автор Süddeutsche Zeitung.