HuffPost: пока Трамп остаётся у власти, Россия может не бояться США

У Трампа нет последовательной стратегии в выстраивании отношений с Россией, пишет автор колонки в The Huffington Post Курт Барделла. Отмечается, что Трамп играет в хорошего и плохого полицейского, при этом серьёзность его действий заметно уступает его словам.

Подход США к выстраиванию отношений с Россией сводится к методу ведения диалога, известному как «хороший/ плохой полицейский», пишет автор колонки в The Huffington Post Курт Барделла.

Издание напоминает, что на прошлой неделе постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявила о скором введении новых санкций страны против России. «Санкции против России на подходе. Министр финансов Мнучин объявит о них в понедельник, если он ещё этого не сделал», — заявила Хейли.

При этом Барделла полагает, что весьма маловероятно, чтобы Хейли, «один из важнейших голосов на мировой арене», сделала подобное заявление, если бы Дональд Трамп не дал ей понять, что санкции действительно неизбежны.

Однако уже два дня спустя «новая любимая игрушка» Трампа, главный экономический советник президента Ларри Кудлоу выступил с опровержением слов Хейли. И вновь автор подчёркивает, что весьма сомнительно, чтобы Кудлоу не обсудил этот вопрос с президентом, прежде чем выступить на национальном телевидении.

Правда, по мнению автора, заключается в том, что у Трампа просто нет последовательной стратегии в отношении России.

Барделла отмечает, что в результате «ужасающих химических атак» в Сирии Трамп пообещал, что Путин, Россия и Иран заплатят высокую цену за поддержку режима. Однако, видимо, счёл, что «роли России в помощи по развёртыванию химического оружия» в арабской республике недостаточно для новых санкций.

При этом автор пишет, что с одной стороны Трамп обещает, что Россия «заплатит высокую цену», а с другой — «практически умоляет» Путина остановить гонку вооружений, жалуясь на плохие отношения со страной.

Кроме того, журналист считает, что Трамп способен быть «плохим полицейским» только на словах. Так, по его мнению, действия лидера США всегда менее впечатляющие по сравнению с его словами.

Будь то «неопровержимые усилия Путина по вмешательству» в американскую демократию или поддержка «кровожадного тирана», Трамп ясно дал понять, что США не намерены принимать какие-либо значимые меры по отношению к России.

«До тех пор пока Трамп остаётся у власти, Владимиру Путину нет нужды бояться действий США», — пишет Барделла в The Huffington Post.