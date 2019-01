Сенатор США: у Трампа не было права бомбить Сирию без согласия конгресса

По Конституции США, если в отношении страны не было атак или их угрозы со стороны другого государства, глава исполнительной власти не может инициировать военные операции без одобрения конгресса, напомнил сенатор Крис Мёрфи в интервью MSNBC. Это делает удары Дональда Трампа по Сирии незаконными. По мнению Мёрфи, такие действия лишь ухудшают положение простых сирийцев.

Министр обороны Джеймс Мэттис и председатель Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд вчера проинформировали палату представителей и сенат относительно стратегии и авиаударов по Сирии. Тогда же сотрудники оборонных ведомств и администрации сообщили The New York Times, что Мэттис призывал Трампа заручиться одобрением конгресса, прежде чем наносить авиаудары, мотивируя это тем, как важно иметь поддержку общественности для осуществления военных операций. Впрочем, президент отмахнулся от этого предложения. Как сообщает The Times, он хотел, цитирую, «быстрого и радикального ответа».

С нами на связи из Вашингтона член комитета по иностранным делам сенатор-демократ, представляющий Коннектикут, Крис Мёрфи. Доброе утро, рады видеть вас здесь на программе. Вы назвали эти удары по Сирии незаконными. И складывается ощущение, что министр обороны согласен, по крайней мере, с общей идеей, что перед осуществлением атаки следовало проконсультироваться с конгрессом.

КРИС МЁРФИ, сенатор США: Да. Этот вопрос вполне чётко регулирует Конституция. В отсутствие какой-либо атаки, направленной против США, или непосредственной угрозы такой атаки у главы исполнительной власти нет права объявлять войну или инициировать военные операции без одобрения конгресса. На слушаниях по вопросу утверждения в должности директора Помпео я поинтересовался у него, совершила ли Сирия на нас атаку или мы находимся под угрозой атаки с её стороны. И, конечно же, он признал, что ни одно из этих утверждений не верно.

Основная опасность здесь заключается в том, что, если президенту могут сойти с рук такие достаточно масштабные удары по Сирии без одобрения конгресса, то, по сути, нет пределов тому, что он может ещё сделать. Ну например, что могло бы помешать ему осуществить ещё более масштабную атаку на Северную Корею в качестве упреждающей меры относительно их ядерной программы? Нельзя же ведь такие вещи рассматривать отдельно друг от друга.

Так что он может утверждать, что это направленная хирургическая атака, но в зоне конфликта, где действует так много людей, как в Сирии, удары могли, как признал Мэттис, спровоцировать весьма серьёзную реакцию со стороны русских, иранцев или самих сирийцев. И это втянуло бы нас в более масштабную войну. А сама идея о том, что такую спичку можно просто взять и зажечь без всяких общественных обсуждений, без одобрения конгресса, создаёт, на мой взгляд, очень опасный прецедент.

Как вы знаете, эта проблема касается не только действий этого президента. В прошлом уже были жалобы относительно президента Обамы, президента Буша, президента Клинтона. Если бы президент Трамп пришёл к вам в сенат и попросил провести голосование относительно ударов по Сирии, как бы вы проголосовали?

КРИС МЁРФИ: Я бы голосовал против. Вообще мне уже доводилось участвовать в голосовании относительно подобного удара при администрации Обамы. Как вы знаете, он как раз пришёл к конгрессу и попросил одобрения. Весь сенат в этом не участвовал — голосовал комитет по иностранным делам, и я был одним из немногих, кто сказал нет. Так что с обеими администрациями лично я последовательно придерживаюсь мнения, что за отсутствием серьёзной стратегии по выводу из игры Асада эти «хирургические удары» лишь усложняют положение сирийского народа.

После прошлогодней атаки, в которой задействовалось порядка 60 ракет Tomahawk, Асад ускорил темпы наступления на свой народ и боевые действия внутри страны лишь ужесточились. Я понимаю, мы думаем, что поступаем правильно, осуществляя эти удары, но, на самом деле, они никак не уменьшают страдания сирийского народа.

А какой тогда должна быть правильная реакция? Думаю, вы согласитесь, что нельзя оставаться в стороне и смотреть, как против мирного населения используется химическое оружие. Как на это нужно было бы ответить?

КРИС МЁРФИ: Опять-таки я не думаю, что в конечном итоге военная атака — правильная реакция. Я считаю, что нужно организовывать судебный процесс, в котором Асад был бы признан виновным в военных преступлениях. Нужно принимать активное участие в дипломатических процедурах и пытаться вывезти из Сирии всех, кто хочет оттуда уехать. А сейчас мы просто бомбим Сирию, и для Асада это не имеет особых последствий в долгосрочной перспективе. Приняв лишь 11 сирийских беженцев в этом году, мы блокируем людей в этой стране.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2018 года.