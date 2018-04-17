Das Erste: от переговоров с ЕС России не отвертеться — денег на восстановление Сирии у неё всё равно нет

Уже сейчас понятно, кто станет «бенефициаром» после окончания сирийского кризиса, передаёт Das Erste. Без финансовых вливаний Евросоюза восстановить Сирию, однако, не удастся, поскольку на это уйдёт как минимум €200 млрд, если не €300 млрд. Россия же и её союзники это «ни в жизнь не потянут». Поэтому-то они и «поглядывают» в сторону Брюсселя и, безусловно, «хорошо обдумают» предложение ЕС о переговорах, утверждает корреспондент Биргит Вирних.

Заинтересована ли вообще Россия в новых переговорах с ЕС (по Сирии. — ИноТВ)?

БИРГИТ ВИРНИХ, корреспондент Das Erste: После военной победы России Путину теперь нужно дипломатическое решение. На протяжении нескольких месяцев (Москва. — ИноТВ) предпринимала попытки (найти дипломатическое решение. — ИноТВ) в рамках собственных мирных переговоров в Астане и Сочи. По-настоящему значимые сирийские оппозиционные группировки, однако, отказались принять в них участие и объявили им бойкот.

С одной стороны, это дипломатическое решение нужно Путину, чтобы Россия смогла зарекомендовать себя на международной арене в качестве державы, которая борется за мир и предлагает при этом конструктивные решения. С другой — чтобы защитить российские стратегические и экономические интересы в Сирии. Ведь на Ближнем Востоке Сирия для России — своего рода плацдарм.

Уже сейчас понятно, что бенефициарами станут Россия и Иран. Вот только без финансовых вливаний Евросоюза восстановить Сирию не удастся. На это уйдёт как минимум 200, если не 300 миллиардов евро. Альянс же России, Ирана и Турции это ни в жизнь не потянет. Поэтому они, разумеется, поглядывают в сторону Брюсселя и, скажем так, хорошо обдумают предложение (ЕС о переговорах по Сирии. — ИноТВ).

Биргит Вирних из Москвы. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 16 апреля 2018 года.