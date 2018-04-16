Бывший директор ФБР: Трамп не годится на роль президента — он не способен говорить правду

Дональд Трамп непригоден на должность президента США, заявил бывший директор ФБР Джеймс Коми в интервью телеканалу ABC News. По словам Коми, Трамп не способен говорить правду и относится к женщинам, как к «кускам мяса».
Вы пишете, что президент Трамп ведёт себя неэтично и не склонен говорить правду. Дональд Трамп не годится на роль президента?
ДЖЕЙМС КОМИ, бывший директор ФБР: Да, но не в силу того, о чём часто говорят. Я не верю во все разговоры о его невменяемости или ранней стадии слабоумия. Он производит впечатление человека с интеллектом выше среднего, который внимательно следит за ходом разговора и знает, что происходит. Я не думаю, что он не способен быть президентом с медицинской точки зрения. Мне кажется, он для этого непригоден морально. Человек, который видит нравственное равенство в Шарлоттсвилле*, говорит о женщинах, как о кусках мяса, и так же к ним относится, постоянно лжёт в серьёзных и несерьёзных вопросах и настаивает на том, чтобы американцы верили в его ложь, — такой человек не подходит на роль президента Соединённых Штатов по моральным соображениям.
И я повторяю, что это не политическое заявление. Мне нет дела до ваших взглядов на оружие, иммиграцию или налоги. Есть вещи куда более важные — те, которые должны нас объединять. И именно наш президент должен уважать и придерживаться ценностей, лежащих в основе этой страны. Правда — это самое важное. Трамп не способен её говорить. Он морально непригоден для того, чтобы быть президентом.
Дата выхода в эфир 16 апреля 2018 года.
* В августе 2017 года в американском Шарлоттсвилле прошли масштабные столкновения противников и сторонников решения о сносе памятника генералу-конфедерату Роберту Ли (прим. ИноТВ).
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