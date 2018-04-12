Аналитик Fox News: России не нужно воевать с США в Сирии — она и так побеждает

Вмешательство Москвы и Тегерана настолько укрепило позиции Башара Асада, что смены режима в Сирии ожидать не стоит, полагает отставной генерал Джек Кин. По его словам, Россия не стремится к военному столкновению с США, потому что это означало бы потерю всего достигнутого.

Со мной в студии генерал в отставке Джек Кин, председатель Института изучения войны и старший аналитик Fox News по стратегическим вопросам. Президент сегодня утром высказался очень жёстко, и это, конечно, неудивительно. Но пока мы ждём ответа президента на эту предполагаемую сирийскую химатаку, каков будет следующий шаг? И уж тем более удар по Сирии… Когда мы собираемся убрать Асада?



ДЖЕК КИН, старший военный аналитик Fox News: Не думаю, что мы его уберём. На самом деле вмешательство России в сентябре 2015 года и вмешательство Ирана, которое носило тотальный характер: десятки тысяч боевиков… Они успешно поддержали режим Асада. Россия, конечно, может заменить лидера, но алавитский режим останется. Я хочу сказать, что это факт. Думать, что какое-то политическое решение в Женеве это изменит, означает просто фантазировать.



Что делает Россия в данный момент? Я хочу показать вам только что полученные снимки со спутников. Там можно увидеть российские военные корабли в порту Тартус. Эти кадры предоставлены ImageSat International. Что они делают, каков их план?



ДЖЕК КИН: Ну, не думаю, что Россия хочет воевать с Соединёнными Штатами, и на то есть пара причин.



Это было бы настоящей глупостью!



ДЖЕК КИН: Во-первых, у нас подавляющая боевая мощь в регионе. А Россия географически удалена, и её возможности весьма ограничены. Это во-первых. Во-вторых, вернёмся к тому, о чём я уже сказал. Они одержали победу, объединение Сирии происходит под их контролем. Зачем им вступать в конфликт с Соединёнными Штатами и лишаться всего достигнутого, заставляя США вернуться в Сирию с ещё более серьёзными силами? Когда США уже приняли решение ничего не предпринимать для свержения режима Асада…



В случае с Россией многого я не могу понять. Вот например: Кремль заявляет, что ракеты, которые президент Трамп пообещал выпустить по Сирии, разрушат доказательства предполагаемой химической атаки. Но это же просто смешно! Ведь только в понедельник кремлёвский чиновник заявил, что нет никаких доказательств того, что международная* химическая атака вообще была.



ДЖЕК КИН: Да. Русские… Даже после того, как ООН расследовала атаку, произошедшую год назад, и составила отчёт, они по-прежнему отрицают, что эта химическая атака имела место!



Как они могут это отрицать? Не понимаю!



ДЖЕК КИН: Потому что они лжецы.



Мы же видели кадры!



ДЖЕК КИН: Они лгут. Они лгут обо всём, совсем как Советский Союз.



Дата выхода в эфир 11 апреля 2018 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).