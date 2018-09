NBC: Трамп посоветовал России «готовиться» — США припасли для Сирии «умные» ракеты

Трамп предупредил Москву, что ей следует «готовиться» к американскому удару по Сирии, сообщает NBC. Соединённые Штаты публично осуждают Сирию и «её главного покровителя» Россию, с тех пор как появилась видеозапись предполагаемой газовой атаки близ Дамаска, говорится в статье.



Москва неоднократно давала понять, что готова использовать военную силу в случае нападения США на Сирию. Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что любые американские ракеты будут сбиты, а по источникам огня будет нанесён удар. «Россия будет исполнять заявление своего президента», — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу «Аль-Манар».



Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила NBC News, что в Сирии находится много россиян и Москва сделает всё, чтобы защитить их.



На высказывания российских официальных лиц Трамп ответил сегодня в Twitter: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе — красивые, новые и «умные»! Вам не следует быть партнёрами Животного, которое убивает свой народ газом и наслаждается этим!»

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!