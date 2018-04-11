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NBC: Трамп посоветовал России «готовиться» — США припасли для Сирии «умные» ракеты

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Если Россия намерена сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии, пусть приготовится иметь дело с «красивыми, новыми и умными» ракетами США, написал в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Москве не следовало поддерживать Асада, который «убивает свой народ газом и наслаждается этим».
NBC: Трамп посоветовал России «готовиться» — США припасли для Сирии «умные» ракеты
Reuters

Трамп предупредил Москву, что ей следует «готовиться» к американскому удару по Сирии, сообщает NBC. Соединённые Штаты публично осуждают Сирию и «её главного покровителя» Россию, с тех пор как появилась видеозапись предполагаемой газовой атаки близ Дамаска, говорится в статье.

Москва неоднократно давала понять, что готова использовать военную силу в случае нападения США на Сирию. Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что любые американские ракеты будут сбиты, а по источникам огня будет нанесён удар. «Россия будет исполнять заявление своего президента», — подчеркнул дипломат в интервью телеканалу «Аль-Манар».

Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила NBC News, что в Сирии находится много россиян и Москва сделает всё, чтобы защитить их.

На высказывания российских официальных лиц Трамп ответил сегодня в Twitter: «Россия обещает сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе — красивые, новые и «умные»! Вам не следует быть партнёрами Животного, которое убивает свой народ газом и наслаждается этим!»


NBC также сообщает, что американский эсминец «Дональд Кук» с ракетами «Томагавк» на борту в понедельник вышел из кипрского порта Ларнака. А во вторник Европейский оператор воздушного движения Eurocontrol предупредил авиалинии о рисках, связанных с возможной военной операцией в Восточном Средиземноморье в последующие 72 часа, говорится в статье.

 

 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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NBC США Северная Америка
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вооруженный конфликт Дональд Трамп нападение ракета Россия Сирия Средиземное море США химическое оружие
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