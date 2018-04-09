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SRF: партия Орбана подтвердила статус фаворита на выборах в Венгрии

Материал представлен в переводе ИноТВ
Партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» одержала уверенную победу на выборах в Венгрии, сообщает SRF. По самым свежим сообщениям, она набрала более 49% голосов. При этом явка существенно превысила ожидания, став рекордной.

Выборы в Венгрии прошли так, как и ожидалось. Согласно предварительным результатам подсчётов, в них победила правящая партия Виктора Орбана «Фидес». По первым сообщениям, она набрала более 49% голосов. Хотя пока что посчитано чуть больше половины голосов. Явка превысила ожидания.

Даже поздним вечером в Венгрии избиратели стоят в очереди у избирательных участков. Вообще-то они должны были закрыться в 19:00. Такого натиска никто не ожидал. Поэтому многим участкам пришлось работать сверхурочно. Сейчас идёт подсчёт голосов, и этот процесс тоже может затянуться. По-видимому, явка в это воскресенье станет рекордной.

С утра всё было похоже на обычный день выборов. Премьер-министр Виктор Орбан и его жена голосуют. У них хорошее настроение. На этих выборах партия «Фидес» — большой фаворит.

ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Мы большая страна, которая всегда защищала свои интересы. Мы можем доверять людям, которые сюда пришли. И я приму их решение. 

В ходе предвыборной гонки «Фидес» пугала избирателей мигрантами. И ход предвыборной борьбы, по-видимому, мобилизовал электорат в Венгрии, насчитывающий 8,2 миллиона граждан.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2018 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
SRF Швейцария Европа
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