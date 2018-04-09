SRF: партия Орбана подтвердила статус фаворита на выборах в Венгрии

Партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» одержала уверенную победу на выборах в Венгрии, сообщает SRF. По самым свежим сообщениям, она набрала более 49% голосов. При этом явка существенно превысила ожидания, став рекордной.
Выборы в Венгрии прошли так, как и ожидалось. Согласно предварительным результатам подсчётов, в них победила правящая партия Виктора Орбана «Фидес». По первым сообщениям, она набрала более 49% голосов. Хотя пока что посчитано чуть больше половины голосов. Явка превысила ожидания.
Даже поздним вечером в Венгрии избиратели стоят в очереди у избирательных участков. Вообще-то они должны были закрыться в 19:00. Такого натиска никто не ожидал. Поэтому многим участкам пришлось работать сверхурочно. Сейчас идёт подсчёт голосов, и этот процесс тоже может затянуться. По-видимому, явка в это воскресенье станет рекордной.
С утра всё было похоже на обычный день выборов. Премьер-министр Виктор Орбан и его жена голосуют. У них хорошее настроение. На этих выборах партия «Фидес» — большой фаворит.
ВИКТОР ОРБАН, премьер-министр Венгрии: Мы большая страна, которая всегда защищала свои интересы. Мы можем доверять людям, которые сюда пришли. И я приму их решение.
В ходе предвыборной гонки «Фидес» пугала избирателей мигрантами. И ход предвыборной борьбы, по-видимому, мобилизовал электорат в Венгрии, насчитывающий 8,2 миллиона граждан.
Турнир UFC 229, главным событием которого стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, стал рекордным по количеству проданных платных трансляций в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев рассказал, что аресты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева являются поводом для расторжения трудовых соглашений.
Красноперекопский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении педиатра, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности новорождённому ребёнку. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента в регионе.
Нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые по решению суда взяты под стражу до 8 декабря.
Калининградская областная дума и Могилёвский областной совет депутатов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.
С образовавшейся за лето стихийной свалки на территории одного из гаражных кооперативов в Глазове вывезли 50 тонн мусора. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В Сочи организовали проверку после падения восьмилетнего ребёнка в колодец ливневой канализации на территории школы, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах СЕ будет прекращено.
Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.