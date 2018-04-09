SRF: партия Орбана подтвердила статус фаворита на выборах в Венгрии

01:18 Нурмагомедов встретился с Кадыровым и стал почётным гражданином Грозного Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в Грозном.

01:13 СМИ: Мюллер отправил Трампу вопросы по «российскому вмешательству» Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование «российского вмешательства» в американские выборы, направил свои вопросы президенту США Дональду Трампу.

01:01 Матч сборных России и Швеции в Калининграде посетили почти 32 тысячи зрителей Матч третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций между сборными России и Швеции, который состоялся в Калининграде, посетили 31 698 зрителей.

00:58 В матче со Швецией в составе сборной России сыграло рекордное число натурализованных игроков В стартовом составе сборной России по футболу в матче Лиги наций со Швецией вышли четыре футболиста, которые приняли российское гражданство в течение карьеры.

00:56 СМИ сообщили о возможной причине пожара на военной авиабазе в Бельгии Телеканал RTL Info сообщил, что причиной пожара на военной авиабазе Флоренн в Бельгии могла стать ошибка технического сотрудника, который случайно открыл огонь из орудий самолёта.

00:46 В США призвали отобрать у КНР право проведения ОИ-2022 из-за нарушений прав человека Комиссия Конгресса США по Китаю обратилась в Международный олимпийских комитет (МОК) с просьбой отобрать у Пекина право проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

00:40 Гилерме провёл сотый матч на «ноль» в России Вратарь отечественной сборной Маринато Гилерме в матче Лиги наций с Швецией провёл сотую игру без пропущенных мячей в России.

00:36 Сборная России по футболу сыграла вничью с Швецией в матче Лиги наций Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Швеции в матче второй группы дивизиона B Лиги наций УЕФА.

00:25 В РПЦ считают беспрецедентным вмешательство Константинополя в дела другой церкви Пресс-секретарь патриарха Московского Кирилла священник Александр Волков заявил, что Константинополь ещё ни разу не вмешивался так агрессивно в дела другой церкви .

00:25 Лебедев призвал прекратить травлю Кокорина и Мамаева Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев призвал прекратить травлю нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

00:25 СМИ: Бой Нурмагомедов — Макгрегор стал рекордным по числу проданных трансляций в истории UFC Турнир UFC 229, главным событием которого стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, стал рекордным по количеству проданных платных трансляций в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

00:10 Адвокат Мамаева выразил надежду на примирение сторон Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов выразил надежду, что его клиент и потерпевшая сторона найдут способы примирения.

00:02 Сборная Франции отыгралась с 0:2 и сыграла вничью с Исландией в товарищеском матче В товарищеском матче, который проходил в Генгаме, сборная Франции сыграла вничью с командой Исландии — 2:2.

00:01 Число погибших в результате урагана «Майкл» увеличилось до шести Число погибших в результате обрушившегося на США урагана «Майкл» увеличилось до шести, сообщает Associated Press.

23:51 Юрист рассказал, что аресты Кокорина и Мамаева являются поводом для расторжения контрактов Директор коллегии адвокатов «Князев и партнёры» Андрей Князев рассказал, что аресты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева являются поводом для расторжения трудовых соглашений.

23:47 Дубль Митровича принёс сборной Сербии по футболу победу над Черногорией в Лиге наций В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Сербии на выезде обыграла команду Черногории со счётом 2:0.

23:46 Меланья Трамп назвала себя самым затравленным человеком в мире Супруга президента США Дональда Трампа Меланья заявила, что общественность относится к ней крайне несправедливо, и назвала себя самым затравленным человеком в мире.

23:43 Сборная Испании по футболу разгромила команду Уэльса в товарищеском матче В товарищеском матче, который проходил в валлийском Кардиффе, сборная Испании разгромила команду Уэльса со счётом 4:1.

23:39 Сборная Португалии одержала победу над Польшей в матче футбольной Лиги наций В матче третьего тура группового раунда футбольной Лиги наций сборная Португалии на выезде обыграла команду Польши со счётом 3:2.

23:33 В Крыму вынесли приговор педиатру по делу о смерти новорождённого Красноперекопский районный суд Республики Крым вынес приговор в отношении педиатра, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности новорождённому ребёнку. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления судебного департамента в регионе.

23:33 Смолов призвал проявить снисходительность к Кокорину и Мамаеву Нападающий сборной России по футболу и московского «Локомотива» Фёдор Смолов поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые по решению суда взяты под стражу до 8 декабря.

23:28 В Ленобласти рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком В Ленинградской области рассказали о законопроекте по борьбе с борщевиком, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

23:24 В МВД сообщили о задержании водителя грузовика, столкнувшегося с автобусом в Чувашии Водитель грузовика, столкнувшийся с микроавтобусом в Чувашии, задержан. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отделения информации и общественных связей МВД по Чувашии Олега Ашнина.

23:21 Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму из-за ветра до 25 м/с Спасатели объявили экстренное предупреждение в Крыму, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

23:20 В Калининградской области рассказали о сотрудничестве с регионами Белоруссии Калининградская областная дума и Могилёвский областной совет депутатов заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу облдумы.

23:14 Кокорин и Мамаев будут отправлены на два месяца в СИЗО «Бутырка» Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал место заключения своего клиента и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, где они проведут два месяца.

23:10 В Ростове-на-Дону арестовали подозреваемых в нападении на полицейских В Ростове-на-Дону арестовали пятерых человек, подозреваемых в совершении нападения на полицейских 10 октября.

23:02 Медведев провёл встречу с премьер-министром Белоруссии Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас в ходе неформальной встречи обсудили российско-белорусские контакты на высшем и высоком уровне.

22:58 ЦСКА обыграл «Барселону» в баскетбольной Евролиге Московский ЦСКА одержал победу над испанской «Барселоной» в матче первого тура баскетбольной Евролиги.

22:49 Мать братьев Кокориных извинилась за своих детей Светлана Кокорина, мать футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, прокомментировала скандал с участием своих сыновей.

22:46 Международные резервы России снизились за неделю на $1,9 млрд Международные резервы России уменьшились за неделю на $1,9 млрд и на 5 октября составили $459,2 млрд. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Центробанка.

22:37 «Авангард» потерпел третье поражение подряд в КХЛ, проиграв в овертайме «Словану» Омский «Авангард» в овертайме проиграл братиславскому «Словану» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

22:34 Источник: число погибших в ДТП в Чувашии возросло до 13 Число погибших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Чувашии возросло до 13. Об этом сообщил источник в медицинских службах.

22:27 Со стихийной свалки в Глазове вывезли 50 тонн мусора С образовавшейся за лето стихийной свалки на территории одного из гаражных кооперативов в Глазове вывезли 50 тонн мусора. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

22:24 Сторона защиты обжалует решение суда об аресте Мамаева Адвокат футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал решение суда об аресте своего клиента до 8 декабря по делу о хулиганстве.

22:22 В Мурманске завели дело по факту избиения школьницы подростками В Мурманске завели уголовное дело по факту избиения 11-летней школьницы подростками, сообщает kp.ru.

22:19 В Сочи начали проверку после падения ребёнка в колодец ливневой канализации В Сочи организовали проверку после падения восьмилетнего ребёнка в колодец ливневой канализации на территории школы, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

22:15 В Совфеде оценили заявление генсека Совета Европы о возможном исключении России Член Совета Федерации, сенатор Ольга Тимофеева в беседе с ФАН оценила заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о том, что если Россия не будет платить членские взносы, то участие страны в уставных органах СЕ будет прекращено.

22:14 Канье Уэст встретился с Трампом в Белом доме Американский рэп-исполнитель Канье Уэст встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

22:13 Экс-арбитр ФИФА оценил ситуацию вокруг Мамаева и Кокорина Экс-арбитр ФИФА, судья международной категории Сергей Хусаинов в беседе с НСН оценил ситуацию вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.

22:06 В Москве планируют построить более трёх миллионов квадратных метров жилья к концу 2021 года В столице планируют построить более трёх миллионов квадратных метров жилья до конца 2021 года, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заммэра Марата Хуснуллина.

22:04 Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Швецией Сборная России по футболу огласила состав на матч Лиги наций УЕФА с командой Швеции.

22:01 Суд арестовал Павла Мамаева Тверской суд Москвы арестовал российского футболиста, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по делу о хулиганстве до 8 декабря.

21:58 Эксперт оценил предложение в сенате США спонсировать отказ Европы от российского газа Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил законопроект, представленный американскими сенаторами и предполагающий выделение миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов.

21:57 Возбуждено дело по факту ДТП в Чувашии Следственным управлением МВД по Чувашии возбуждено уголовное дело после столкновения автобуса и грузовика на 647-м км трассы М7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

21:55 Российская академия художеств выразила соболезнования в связи со смертью Анатолия Левитина Российская академия художеств выразила соболезнования в связи со смертью вице-президента РАХ, народного художника РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Левитина.

21:51 СМИ: В «Зените» не будут наказывать Кокорина до завершения всех судебных процедур Санкт-петербургский «Зенит» не намерен применять санкции в отношении форварда команды Александра Кокорина до завершения всех судебных процедур.

21:50 В Крыму рассказали о реставрации Ласточкина гнезда В Крыму рассказали о реставрации дворца Ласточкино гнездо.

21:44 Кадыров рассказал о трудоустройстве бросившего в пассажира банку жителя Чечни Жителя Чечни, который бросил в пассажира общественного транспорта алюминиевую банку, устроили на работу.