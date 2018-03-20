ЗН: Венгрия грозится блокировать украинские встречи из-за закона об образовании

Венгрия хочет отсрочить реализацию украинского закона об образовании, который вводит постепенный переход к преподаванию школьникам предметов на государственном языке, до 2023 года и внести в него изменения. Как пишет «Зеркало недели», в противном случае глава венгерского МИД Петер Сийярто пообещал блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского союза и НАТО.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто продолжает поднимать вопрос о нарушении Украиной прав национального меньшинства из-за принятого закона об образовании, который вводит постепенный переход к преподаванию школьникам предметов на государственном языке. Как пишет «Зеркало недели», в рамках своего участия в Совете Европейского союза на уровне министров иностранных дел Сийярто заявил, что Венгрия хочет отсрочить реализацию этого закона до 2023 года и внести в него изменения.
В противном случае глава венгерского МИД обещает блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского союза и НАТО.
«Что касается Украины, Венгрия не имеет в своём распоряжении других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евро-атлантические стремления Украины. Соответственно, Венгрия также не будет поддерживать проведение встречи министров обороны ЕС — Украина, запланированной на апрель, и саммита НАТО — Украина, запланированного на это лето», — подчеркнул Сийярто.
Также на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров не быть в стороне, когда Украина нарушает международное право.
«Тот факт, что такая страна, как Украина, занимает геополитически важную позицию, не означает, что она освобождена от соблюдения международного права или от своего обязательства защищать меньшинства, которые проживают на её территории», — отметил министр иностранных дел Венгрии.
Он добавил, что Венгрия изменит свою позицию лишь после гарантий Киева, что закон отложат на пять лет.
«Венгрия охотно вернётся к позиции поддержки Украины, если Киев будет гарантировать, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и что в его текст будут внесены значительные изменения», — подчеркнул глава ведомства.
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