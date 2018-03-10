Fox News: Латвия планирует покончить с «российским влиянием» в школах

Латвийские власти предлагают провести реформу образования, которая призвана «ограничить российское влияние». Новый законопроект, в основе которого идея, что русские жители страны — это «иностранные оккупанты», ставит своей целью полный перевод школьного образования на государственный язык, передаёт Fox News.

В Латвии предлагают закон, который призван «ограничить российское влияние». При этом 40% населения этой прибалтийской страны составляют русские, которые считают её своей родиной, пишет Fox News.

Согласно действующему законодательству, человек не может стать латвийским гражданином без знания государственного языка. Тысячи этнических русских, которые поселились в Латвии в советское время, настаивают, что их присутствие в стране столь же естественно, «как переезд американца из Иллинойса в Калифорнию».

Тем не менее, новый законопроект базируется на идее, что русские — это «иностранные оккупанты», и ставит своей целью перевод школьного образования на латвийский. В настоящий момент школы для нацменьшинств могут преподавать 40% предметов на негосударственном языке. После принятия закона дети смогут изучать родной язык только на занятиях, связанных с культурой и историей, подчёркивает Fox News.

Американский телеканал отмечает, что отношения между Москвой и балтийскими республиками остаются напряжёнными уже не первый год. Страны региона опасаются, что Россия может «аннексировать» их как Крымский полуостров в 2014 году.

Ожидается, что с учётом недавней «военной активности» в Прибалтике антироссийские настроение в Латвии лишь усугубятся. Если новый закон будет подписан латвийским президентом, то реформа образования, весьма вероятно, вступит в силу первого сентября 2019 года, предполагает Fox News.