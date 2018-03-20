ГОРДОН Оригинал

МИД Венгрии: Киев считает венгерское меньшинство угрозой для Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил против восстановления воинской части Вооружённых сил Украины в городе Берегове, где проживает самое большое на Украине сообщество венгров. Как пишет «ГОРДОН», Сийярто заявил, что таким образом Киев показывает, что воспринимает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы.
МИД Венгрии: Киев считает венгерское меньшинство угрозой для Украины
Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против восстановления воинской части Вооружённых сил Украины в городе Берегове, где проживает самое большое на Украине сообщество венгров. Как пишет «ГОРДОН», Сийярто утверждает, что в Минобороны Украины такое решение объяснили угрозой территориальной целостности Украины.

«Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы. Это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом», — заявил Сийярто.

Как напоминает издание, в Берегове до 2003 года находился 315-й Гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. Затем воинскую часть расформировали, инфраструктуру передали горсовету, а часть земли продали частным лицам. Большинство сооружений части находятся в аварийном состоянии.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
ГОРДОН Украина Европа
теги
армия база Венгрия Украина
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров