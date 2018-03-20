МИД Венгрии: Киев считает венгерское меньшинство угрозой для Украины

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил против восстановления воинской части Вооружённых сил Украины в городе Берегове, где проживает самое большое на Украине сообщество венгров. Как пишет «ГОРДОН», Сийярто заявил, что таким образом Киев показывает, что воспринимает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против восстановления воинской части Вооружённых сил Украины в городе Берегове, где проживает самое большое на Украине сообщество венгров. Как пишет «ГОРДОН», Сийярто утверждает, что в Минобороны Украины такое решение объяснили угрозой территориальной целостности Украины.
«Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы. Это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом», — заявил Сийярто.
Как напоминает издание, в Берегове до 2003 года находился 315-й Гвардейский механизированный ордена Богдана Хмельницкого полк. Затем воинскую часть расформировали, инфраструктуру передали горсовету, а часть земли продали частным лицам. Большинство сооружений части находятся в аварийном состоянии.
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